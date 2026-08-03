Ευρωζώνη:-Σε-υψηλό-4,5-ετών-η-εργοστασιακή-παραγωγή,-ωστόσο-η-ανάκαμψη-παραμένει-«εύθραυστη»

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσεράμισι ετών τον Ιούλιο αυξήθηκε η παραγωγή εργοστασίων στην ευρωζώνη, ωστόσο η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την εκκαθάριση των ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι από την αύξηση της ζήτησης,

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Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσεράμισι ετών τον Ιούλιο αυξήθηκε η παραγωγή εργοστασίων στην ευρωζώνη, ωστόσο η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την εκκαθάριση των ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι από την αύξηση της ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει οδηγήσει στα ύψη το κόστος ενέργειας, προκαλώντας δυσκολίες στις εταιρείες μεταποίησης, ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% έναν μήνα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης PMI που καταρτίζει η S&P Global ενισχύθηκε στο 51,9 τον Ιούλιο από 51,4 τον Ιούνιο, την υψηλότερη μέτρηση από τον Απρίλιο, αν και διαμορφώθηκε λίγο χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 52,0 μονάδων.

Ο δείκτης παραγωγής, ο οποίος τροφοδοτεί τον σύνθετο PMI που αναμένεται την Τετάρτη, ανέκαμψε στις 52,9 από 51,7, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022. Μια ένδειξη πάνω από 50,0 υποδηλώνει επέκταση.

Εξασθενεί η δυναμική

«Τα εργοστάσια της ευρωζώνης απολαμβάνουν μια καλοκαιρινή ώθηση ανάπτυξης... Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα καλά νέα μπορεί να αποδειχθούν βραχύβια, με την δυναμική κινδυνεύει να εξασθενίσει καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν μόνο οριακά τον Ιούλιο, πολύ κάτω από τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής, υποδηλώνοντας ότι τα εργοστάσια καταναλώνουν παλαιές εργασίες αντί για νέες. Οι παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν ξανά, με τις μειώσεις στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία να αντισταθμίζουν περισσότερο τα κέρδη αλλού.

«Οι εισροές νέων εργασιών παραμένουν επομένως ανησυχητικά αδύναμες, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραγωγοί πρέπει να βασίζονται σε παραγγελίες που έγιναν τους προηγούμενους μήνες για να οδηγήσουν στην τελευταία αύξηση της παραγωγής», πρόσθεσε ο Γουίλιαμσον.

Οι εταιρείες ολοκλήρωσαν τις ανεκτέλεστες εργασίες με τον πιο απότομο ρυθμό από τον Ιανουάριο.

Η απασχόληση στα εργοστάσια μειώθηκε ξανά τον Ιούλιο, παρατείνοντας μια σειρά περικοπών θέσεων εργασίας, καθώς οι εταιρείες έγιναν πιο επιφυλακτικές σχετικά με την προοπτική επιβράδυνσης της εργασίας.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, αν και παρέμεινε κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, αντανακλώντας μια ακόμη επιφυλακτική διάθεση μεταξύ των παραγωγών αγαθών της ευρωζώνης. Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο το περασμένο τρίμηνο, σημειώνοντας ανάπτυξη 0,4%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.