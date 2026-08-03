Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: 20% Έκπτωση στα Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια με την Attica Group

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σε συνεργασία με την Attica Group, τον κορυφαίο όμιλο της ελληνικής ακτοπλοΐας, επεκτείνει τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, προσφέροντας έκπτωση 20% στα ατομικά εισιτήρια μέσω των Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines και Superfast Ferries στις γραμμές της Αδριατικής, της Κρήτης, του Σαρωνικού και των Κυκλάδων.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Attica Group με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις διαδρομές στις γραμμές της Αδριατικής, οι δύο φορείς απέκτησαν συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους και στις εσωτερικές γραμμές.

Συγκεκριμένα, η έκπτωση 20% για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card) επεκτείνεται:

στις διαδρομές από και προς τον Πειραιά για Σύρο, Τήνο και Μύκονο ,

, στις γραμμές της Κρήτης ( Πειραιάς – Σέριφος – Ηράκλειο και Πειραιάς – Μήλος – Χανιά ),

( και ), καθώς και στις γραμμές του Σαρωνικού.

Η νέα αυτή προσφορά αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της Attica Group να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη νέα γενιά, διευκολύνοντας την πρόσβαση και επεκτείνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές των νέων.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, που υλοποιείται στην Ελλάδα από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής προνομίων για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών. Μέσω ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου συνεργασιών προσφέρει εκπτώσεις και ειδικές παροχές στους τομείς των μετακινήσεων, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Με την επέκταση της συνεργασίας, η πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε ότι η συνεργασία με την Attica Group είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των παροχών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, προσφέροντας έκπτωση 20% σε γραμμές με υψηλό ενδιαφέρον προς την Αδριατική, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Όπως ανέφερε, αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει την κινητικότητα των νέων, διευρύνει την πρόσβασή τους σε νέες εμπειρίες και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ιδρύματος να δημιουργεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Attica Group, Κυριάκος Μάγειρας, επεσήμανε ότι ο όμιλος στηρίζει σταθερά τις νησιωτικές κοινωνίες και τη νέα γενιά, επισημαίνοντας πως η συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενισχύει την κινητικότητα των νέων και τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν νέους προορισμούς και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες.

Η συνεργασία των δύο φορέων υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργασιών που στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά, επεκτείνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς δημοφιλείς νησιωτικούς και διεθνείς προορισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, τα προνόμια, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας παροχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της Attica Group.