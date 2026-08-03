ΗΠΑ:-Πολυτιμότερες-οι-δεξιότητες-τεχνητής-νοημοσύνης-από-το-mba,-λένε-τα-στελέχη

Το 86% των περισσότερων από 1.000 στελεχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ που συμμετείχαν σε έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι η εκπαίδευση στο ΑΙ είναι πολυτιμότερη από ένα MBA για πολλούς υπαλλήλους που έχουν μόλις προσληφθεί.

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Η δυναμική παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε πολλές περιπτώσεις σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό. Ο κλάδος που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο δεν είναι άλλος από την αγορά εργασίας, όπου αναμένεται να αλλάξει ακόμα και η αξία των βιογραφικών.

Ειδικότερα, το 86% των περισσότερων από 1.000 στελεχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ που συμμετείχαν σε έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι η εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολυτιμότερη από ένα MBA (Master of Business Administration) για πολλούς υπαλλήλους που έχουν μόλις προσληφθεί, αντανακλώντας την επείγουσα ανάγκη που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες να υιοθετήσουν αποτελεσματικά την ΑΙ τεχνολογία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι οι εταιρείες είναι πρόθυμες να πληρώσουν ανάλογα: το 91% των στελεχών δήλωσαν ότι αυξάνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων με δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Υπάρχει σαφής ανάγκη για άτομα που κατανοούν όχι μόνο τι είναι ένας AI πράκτορας, αλλά και πώς τον δημιουργείτε; Πώς σκέφτεστε να τους διαχειριστείτε;» δήλωσε ο Πίτερ Πολίνι, επικεφαλής του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της PwC. Πρόσθεσε ότι πολλές εταιρείες αναζητούν εργαζόμενους με τεχνικές δεξιότητες για να τις βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις περιπτώσεις χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εντοπίσει.

Το κατά πόσον ένα MBA αξίζει την επένδυση αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο συζήτησης, ιδιαίτερα καθώς το τυπικό συνολικό κόστος του πτυχίου πλησιάζει τα 300.000 δολάρια. Καθώς τα δίδακτρα αυξάνονται, οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τι θα λάβουν σε αντάλλαγμα.

Τα πανεπιστήμια, εν τω μεταξύ, έχουν εντοπίσει μια ευκαιρία. Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων με κύρος όπως στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης προσφέρουν μια αυξανόμενη λίστα μαθημάτων εκπαίδευσης στελεχών με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία είναι συντομότερα και φθηνότερα από ένα πρόγραμμα σπουδών και προσφέρουν πιστοποιητικά.

Στο MIT, για παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πενθήμερο μάθημα με τίτλο «Leading the AI-Driven Organization» για περίπου 13.000 δολάρια.

Η αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους με εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών λογισμικού IΒΜ, Shopify και Cloudflare, να αυξήσουν τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου, στοιχηματίζοντας ότι οι πρόσφατοι απόφοιτοι της Γενιάς Ζ θα είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από τους υπάρχοντες υπαλλήλους.