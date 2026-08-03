ΗΠΑ:-Πρόστιμο-125-εκατ.-δολαρίων-στην-ubs-για-παραβάσεις-του-νόμου-περί-ξεπλύματος-χρήματος

Η UBS τιμωρήθηκε με πρόστιμο 125 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για φερόμενες εκούσιες παραβιάσεις του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, του κύριου νόμου των ΗΠΑ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το πρόστιμο της Δευτέρας κατά της UBS Financial Services είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε μεσίτη-διαπραγματευτή για παραβιάσεις του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

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Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η UBS ήταν υπότροπη, έχοντας επιβληθεί πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018 για μη επαρκή παρακολούθηση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.

Η FinCEN δήλωσε ότι παρά τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα αντιμετωπίσει τα υποκείμενα προβλήματα, η UBS δεν κατάφερε να παρακολουθήσει κατάλληλα περισσότερες από 50.000 μεταφορές ξένου συναλλάγματος συνολικού ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή να αποκαλύψει τις αδυναμίες της.

«Η σημερινή ανακοίνωση τερματίζει αυτό το παλαιό ζήτημα», ανέφερε η UBS σε ανακοίνωσή της. «Η UBS συνεργάστηκε πλήρως με τις ρυθμιστικές αρχές της και πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάσταση και την ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις κορυφαίες πρακτικές του κλάδου».

- Reuters