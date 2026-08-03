ΗΠΑ:-«Τρέχει»-με-τον-ισχυρότερο-ρυθμό-από-το-2022-η-μεταποίηση

Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε και οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν εργαζόμενους στο δυναμικό τους.

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Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε και οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν εργαζόμενους στο δυναμικό τους.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού (Institute for Supply Management) για τον Ιούλιο, αυξήθηκε στις 55,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022, με τον τομέα να βρίσκεται πλέον πάνω από το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων που υποδηλώνουν ανάπτυξη, για επτά διαδοχικούς μήνες.

Ειδικότερα, ο δείκτης παραγωγής αυξήθηκε στο 58,5, το υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2021, ενώ το μέτρο για την απασχόληση έδειξε ότι οι κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αύξηση των νέων παραγγελιών – ένα σημάδι ζήτησης – επίσης επιταχύνθηκε.

Ο μεταποιητικός τομέας έχει κερδίσει δυναμική φέτος, με τα εργοστάσια να επωφελούνται από την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση, τις σταθερές επιχειρηματικές επενδύσεις και τις κρατικές δαπάνες για την άμυνα.

Όλες οι μεταποιητικές βιομηχανίες εκτός από μία ανέφεραν ανάπτυξη τον Ιούλιο, με τα χημικά προϊόντα να είναι ο μόνος τομέας που συρρικνώθηκε.

Η έκθεση αντικατοπτρίζει έναν ασταθή μήνα στη Μέση Ανατολή. Η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ουσιαστικά κατέρρευσε, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα στις εχθροπραξίες, οι μάχες στον πεντάμηνο πόλεμο ξέσπασαν ξανά προς το τέλος του μήνα, καθώς οι επιθέσεις εξαπλώθηκαν σε όλη την περιοχή.

Τα εργοστάσια συνέχισαν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης σε προμηθευτές και αυξανόμενες τιμές για πρώτες ύλες.

Ο δείκτης τιμών του ISM μειώθηκε στο 71,1 τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, ωστόσο εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στην αρχή του έτους.

Ο δείκτης εξαγωγών του ISM για τον Ιούλιο ήταν ο υψηλότερος από τον Μάρτιο του 2022 και ένας δείκτης εισαγωγών σκαρφάλωσε στο καλύτερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2021.