Η-κρυφή-δύναμη-της-as-company

Η AS Company (ΑΣΚΟ) βρίσκεται σε μια θέση που λίγες μικρές εισηγμένες μπορούν να διεκδικήσουν. Διαθέτει την οικονομική ευχέρεια να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της με ίδιες δυνάμεις, ενώ παράλληλα εξετάζει νέες επιχειρηματικές κινήσεις που μπορούν να διευρύνουν το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη μετοχή στα 4,36 ευρώ, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου διαμορφώνεται στα 57,22 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την τιμή-στόχο των 6,80 ευρώ που δίνει η Piraeus Securities, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εταιρείας με σύσταση Outperform. Στην τιμή των 4,65 ευρώ που χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση, η χρηματιστηριακή υπολόγιζε συνολική αναμενόμενη απόδοση 51,8%, μαζί με το μέρισμα. Από τα σημερινά 4,36 ευρώ, η απόσταση έως την τιμή-στόχο των 6,80 ευρώ έχει διευρυνθεί περίπου στο 56%.

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Η αισιοδοξία της διοίκησης ενισχύεται και από τις ενδείξεις του πρώτου πενταμήνου. Η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να κινούνται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η παρουσία στη Γαλλία αρχίζει να αποκτά εμπορική υπόσταση. Αν η ίδια δυναμική αποτυπωθεί και στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, ο όμιλος θα οδεύει προς ακόμη μία χρήση με ισχυρή άνοδο πωλήσεων και κερδοφορίας. Η Piraeus Securities θεωρεί ότι η συνέχεια μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων σχεδόν 10% έως το 2029, αύξηση EBITDA κατά 13,4% ετησίως και καθαρών κερδών κατά 10,6%, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε πέντε χρόνια και να προσεγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σταδιακή ενίσχυση των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, τα οποία σήμερα αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των πωλήσεων, ενώ η διοίκηση επιδιώκει να ανεβάσει τη συμμετοχή τους κοντά στο 50% τα επόμενα χρόνια. Η μεταβολή αυτή ενισχύει τα περιθώρια κέρδους, προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στην εμπορική πολιτική και περιορίζει την εξάρτηση από τρίτους προμηθευτές.

Παράλληλα, η συνεργασία με την Chicco ενισχύει την παρουσία στην αγορά βρεφικών ειδών, δημιουργώντας πωλήσεις με μικρότερη εποχικότητα, ενώ η είσοδος στην κατηγορία kidult, που απευθύνεται σε ενήλικες καταναλωτές, διευρύνει σημαντικά τη δυνητική πελατειακή βάση σε μια αγορά που αναπτύσσεται διεθνώς με υψηλούς ρυθμούς. Η διοίκηση εξακολουθεί να εξετάζει νέες εξαγορές. Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της Piraeus Securities, παρότι η ίδια η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει ότι αναζητά ευκαιρίες που θα προσθέσουν αξία στον όμιλο.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα, πάντως, παραμένει ο ισολογισμός. Η AS Company διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα άνω των 22 εκατ. ευρώ, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και δημιουργεί σταθερά ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές. Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η εταιρεία μπορεί να παράγει 5 έως 8 εκατ. ευρώ ελεύθερων ταμειακών ροών ετησίως, διατηρώντας παράλληλα ελάχιστη μερισματική απόδοση 5%, κάτι που προσφέρει πρόσθετη στήριξη στη μετοχή.

Στο ταμπλό, η διόρθωση που ακολούθησε την προσέγγιση των 5 ευρώ και την αποκοπή του μερίσματος των 0,1823 ευρώ βρήκε ισχυρή στήριξη στη ζώνη των 4,40-4,30 ευρώ. Όσο η μετοχή διατηρείται υψηλότερα από αυτά τα επίπεδα, οι πιθανότητες ευνοούν μια νέα δοκιμή των 5 ευρώ, με επόμενο τεχνικό στόχο την περιοχή των 5,60 ευρώ. Αν τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβεβαιώσουν όσα προμηνύει το πεντάμηνο, η σημερινή αποτίμηση των 57,22 εκατ. ευρώ δύσκολα θα μείνει εκτός συζήτησης.

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August 3, 2026