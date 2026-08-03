Η-«Οδύσσεια»-σπάει-ταμεία-και-η-μετοχή-της-imax-εκτοξεύεται-σε-ιστορικά-υψηλά

Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της αναρριχάται την Δευτέρα η μετοχή της Imax, καθώς η εταιρεία διανύει μία χρυσή περίοδο μετά την κυκλοφορία στους κινηματογράφους της «Οδδύσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

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Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της αναρριχάται την Δευτέρα η μετοχή της Imax, καθώς η εταιρεία διανύει μία χρυσή περίοδο μετά την κυκλοφορία στους κινηματογράφους της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ το σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το τρίτο συνεχόμενο με πωλήσεις εισιτηρίων που ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πιο αναλυτικά, η μετοχή της εταιρείας -η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ειδικής τεχνολογίας για ψυχαγωγικά μέσα- ενισχύεται κατά 5,32% στις συναλλαγές της Δευτέρας στην Wall Street, πιάνοντας τα επίπεδα των 50 δολαρίων, επίδοση που συνιστά την καλύτερη στην ιστορία της.

Η μετοχή της Imax έχει σημειώσει άνοδο 37% από την αρχή του έτους, οδεύοντας προς το τέταρτο συνεχόμενο έτος ανόδου, ενώ έχει ενισχυθεί κατά 100% τους τελευταίους 12 μήνες.

Συνολικά, η εταιρεία έχει αποκομίσει 221 εκατομμύρια δολάρια από τις παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας «The Odyssey», ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 25% των συνολικών παγκόσμιων εσόδων της ταινίας της Universal.

Η Imax έχει ήδη παρατείνει τη διάρκεια προβολής της επικής ταινίας του Νόλαν -και ειδικότερα των περιζήτητων προβολών σε φιλμ 70mm- έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πολλές από αυτές τις προβολές είναι ήδη sold-out σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Imax, Ριτς Γκέλφοντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι η πορεία της ταινίας δείχνει έσοδα σχεδόν διπλάσια από αυτά που απέφερε το «Oppenheimer» του Νόλαν το 2023.

Υπενθυμίζεται πως η «Οδύσσεια»σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου (100%) με αναλογικές κάμερες IMAX 70mm, προσφέροντας μέγιστη ανάλυση και μια ασυναγώνιστη αίσθηση κλίμακας. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν μόλις 14 αίθουσες με αντίστοιχες προδιαγραφές, ενώ παγκοσμίως οι αίθουσες αυτές δεν ξεπερνούν τις 41.