Η-chevron-δίνει-ειδικό-μπόνους-στο-προσωπικό-της-μετά-την-ανακοίνωση-κερδών-ρεκόρ-της-εταιρείας

Η Chevron θα απονείμει στους εργαζομένους ένα ειδικό μπόνους για τα λειτουργικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής φέτος, μετά την ανακοίνωση κερδών- ρεκόρ της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας την Παρασκευή, η οποία ενισχύθηκε από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

Σε εσωτερικό - τη Δευτέρα, το οποίο είδε το Reuters, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Γουίρθ επαίνεσε το προσωπικό της Chevron για την επίτευξη των στόχων μείωσης του κόστους, την επίτευξη συνεργειών από την εξαγορά της Hess νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και την ασφαλή λειτουργία εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών φέτος στη Βενεζουέλα και τη Μέση Ανατολή.

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«Τέτοια αποτελέσματα σε μια χρονιά σαν κι αυτή δεν είναι συνηθισμένα», έγραψε ο Γουίρθ. «Αντανακλά εξαιρετική προσπάθεια υπό εξαιρετικές συνθήκες».

Το μπόνους θα ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου βασικού μισθού για τους περισσότερους υπαλλήλους, ανέφερε το -.

«Πυρά» Τραμπ κατά των πετρελαϊκών εταιρειών

Το μπόνους ανακοινώθηκε την ώρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, προτρέποντάς τες να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης και επικρίνοντας τον Wirth κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News TV την Κυριακή επειδή δεν αποδίδει στην κυβέρνηση την επιτυχία της εταιρείας.

«ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΩΡΑ τις τιμές του πετρελαίου για τους καταναλωτές (λιανικής!)!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Η Chevron δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της δήλωσης.