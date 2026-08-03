Η-jpmorgan-στοχεύει-σε-επενδυσεις-750-δισεκ.-δολαρίων-σε-κατοικίες-έως-το-2035

Η JPMorgan δήλωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε κατοικίες έως το 2035, σε μια προσπάθεια αύξησης της προσφοράς και υποστήριξης της ιδιοκατοίκησης στις ΗΠΑ.

Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Αμερικανικού Ονείρου της JPMorgan, η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος, η οποία στοχεύει επίσης στην τόνωση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αύξησης του δανεισμού προς τις μικρές επιχειρήσεις και της διευρυμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

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Η JPMorgan θα επιδιώξει να ενισχύσει την αγορά κατοικίας αυξάνοντας τα στεγαστικά δάνεια κατά περισσότερο από 40%, με στόχο να βοηθήσει στη χρηματοδότηση κατοικιών για πάνω από 500.000 πελάτες.

«Μια προσιτή και ανθεκτική αγορά κατοικίας είναι απαραίτητη για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση των ευκαιριών», δήλωσε η Μισέλ Χέρικ, επικεφαλής εμπορικών ακινήτων της τράπεζας.

Η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ έχει υποτονιστεί, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι υψηλές τιμές έχουν ωθήσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές στο περιθώριο.

- Reuters