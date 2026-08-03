Η-visa-εξαγοράζει-τη-biocatch-έναντι-2,4-δισ.-δολαρίων

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου οικονομικού τριμήνου της Visa το 2027.

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Την startup BioCatch που ειδικεύεται στον εντοπισμό απάτης αποκτά η Visa έναντι 2,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Μέσα από τη συμφωνία αυτή, η Visa επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε μία περίοδο που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μια έξαρση σε απάτες και χακαρίσματα λογαριασμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Visa θα αποκτήσει την πλατφόρμα συμπεριφορικής βιομετρίας της BioCatch, η οποία αναλύει δεδομένα όπως ο χρόνος πληκτρολόγησης, η πίεση στην οθόνη αφής και άλλα σήματα, προκειμένου να διακρίνει τους πραγματικούς χρήστες από τους απατεώνες και τα bots.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Visa, η BioCatch ανήκε προηγουμένως στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Permira καθώς καιάλλους επενδυτές.

Η εξαγορά υπογραμμίζει τον αγώνα που δίνουν οι εταιρείες πληρωμών για να ενισχύσουν τα μέτρα άμυνας κατά της απάτης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις επιθέσεις φθηνότερες, ταχύτερες και πιο πειστικές. Η Visa εκτιμά ότι οι απάτες και οι καταλήψεις λογαριασμών κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια ετησίως.

«Η BioCatch θα βοηθήσει τους πελάτες μας να αποτρέψουν την απάτη πριν αυτή φτάσει στο στάδιο της πληρωμής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντριου Τόρε, πρόεδρος του τομέα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Visa.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου οικονομικού τριμήνου της Visa το 2027, υπό την επιφύλαξη των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Δεν αποκαλύφθηκαν άλλοι οικονομικοί όροι.