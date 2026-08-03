Ιταλία:-Αύξηση-3,9%-στις-πωλήσεις-νέων-αυτοκινήτων-τον-Ιούλιο-σε-ετήσια-βάση

Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ιταλία αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στα 123.184 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών τη Δευτέρα.

Στους πρώτους επτά μήνες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 1,06 εκατομμύρια μονάδες.

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Η κορυφαία εταιρεία της ιταλικής αγοράς Stellantis, της οποίας οι μάρκες περιλαμβάνουν τις Fiat, Jeep, Peugeot και την κινεζική κοινοπραξία Leapmotor, σημείωσε άνοδο συμβαδίζοντας με την αγορά τον Ιούλιο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 3,8%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Το μερίδιο αγοράς της γαλλο-ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθε στο 25,9% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς.

Οι κινεζικοί όμιλοι συνέχισαν να σημειώνουν ισχυρή διείσδυση, με τις πωλήσεις της BYD σε ετήσια βάση να αυξάνονται κατά 127% στις 4.466 μονάδες και το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται στο 3,63%, ενώ οι μάρκες Omoda/Jaecoo με αύξηση 168,5% στις 3.786 μονάδες.

Οι πωλήσεις της αμερικανικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 77% σε μόλις 105 μονάδες.

- Reuters