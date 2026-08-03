Κέρδη-στις-ευρωαγορές-με-τον-stoxx-600-κοντά-σε-ιστορικά-υψηλά

Στα «πράσινα» κινούνται τη Δευτέρα (3/8) οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κερδίζει 0,43% στις 651,96 μονάδες, ενώ οι βασικοί δείκτες πλησιάζουν τα ιστορικά υψηλά, με ώθηση από την πτώση των τιμών πετρελαίου που υπερίσχυσε των συνεχιζόμενων μακροοικονομικών ανησυχιών και ενίσχυσε την επενδυτική ψυχολογία.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον Ιούλιο με κέρδη, υποστηριζόμενες από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία βοήθησαν τους επενδυτές να διαχειριστούν τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρωί της Δευτέρας, στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο της τάξης του 1,34% στις 25.977,61 μονάδες, ο γαλλικός CAC κερδίζει σχεδόν 1% στις 8.593,72 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κινείται με ηπιότερα κέρδη (0,11%) στις 10.879,27 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ διαπραγματεύεται στις 19.882,66 μονάδες με άνοδο 0,5% και ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,76% στις 52.568,00 μονάδες.

Ισχυρές απώλειες, της τάξης του 7%, σημείωσε η μετοχή της AstraZeneca, μετά από δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι η φαρμακευτική εταιρεία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διαβουλεύσεων με την Bristol Myers Squibb σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης φαρμακευτικής εταιρείας στον κόσμο, με εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 400 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας υποχώρησε αισθητά, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα απευθείας επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση, επιλέγοντας τη διπλωματική οδό με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τους βασικούς δείκτες αναφοράς να υποχωρούν περισσότερο από 4%. Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτούργησε υποστηρικτικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η πτώση των τιμών της ενέργειας ευνόησε κυρίως τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τις εταιρείες του ταξιδιωτικού κλάδου και τις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες είχαν επιβαρυνθεί το προηγούμενο διάστημα από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη. Οι τελικές μετρήσεις του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) για τον Ιούλιο έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη σταθεροποιήθηκε, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε και στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της μεγαλύτερης καταναλωτικής αγοράς της Ευρώπης.

Η ανοδική κίνηση που καταγράφηκε στις πρωινές συναλλαγές έφερε τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 σε μικρή απόσταση από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της Παρασκευής, αντανακλώντας τη διατήρηση της επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, καθώς συνεχίζεται η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων.