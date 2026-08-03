Κίνα:-Επιβραδύνθηκε-απροσδόκητα-η-μεταποιητική-δραστηριότητα-τον-Ιούλιο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα για τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στις εξαγωγές επιβραδύνθηκε απροσδόκητα τον Ιούλιο.

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Απροσδόκητη επιβράδυνση εμφάνισε τον Ιούλιο η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα, ενισχύοντας τα σημάδια οικονομικής αδυναμίας. Ειδικότερα, ο δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα της Κίνας της RatingDog υποχώρησε στις 50,9 μονάδες από τις 51,7 μονάδες του Ιουνίου. Αν και ο δείκτης παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης για όγδοο συνεχόμενο μήνα, δεν ανταποκρίθηκε στη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για επιτάχυνση στις 52 μονάδες.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο ιδρυτής της RatingDog, Yao Yu, δήλωσε ότι «ο δείκτης PMI του μεταποιητικού τομέα αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα επέκτασης βραχυπρόθεσμα, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης ενδέχεται να γίνει πιο συγκρατημένος». Όπως πρόσθεσε, «η μείωση της αγοραστικής δραστηριότητας και η συνεχιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων πρώτων υλών χρήζουν προσοχής».

Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα συρρικνώθηκε απροσδόκητα για πρώτη φορά σε πέντε μήνες, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της πανδημίας. Η συρρίκνωση οφειλόταν εν μέρει στις διαταραχές που προκλήθηκαν από τους καλοκαιρινούς καύσωνες, τις πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία ενισχύουν τα σημάδια επιβράδυνσης, μετά την εξασθένιση της ανάπτυξης κατά το β’ τρίμηνο και την υποτονική εγχώρια ζήτηση. Η πτώση των τιμών των κατοικιών, η υποτονική επενδυτική δραστηριότητα και οι χαμηλές δαπάνες στο λιανεμπόριο έχουν αυξήσει την πίεση προς το Πεκίνο να λάβει στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Από την πλευρά του, ο Zhaopeng Xing, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής για την Κίνα στην Australia & New Zealand Banking Group, δήλωσε ότι «η απότομη πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας αυτό το μήνα δεν οφείλεται απλώς σε εποχιακούς παράγοντες. Η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε σημαντικά και η δημοσιονομική κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί πιθανώς το μεγαλύτερο εμπόδιο». Όπως ανέφερε, «καθώς το Πολιτικό Γραφείο δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις δαπάνες, θα δούμε μια αδύναμη ανάκαμψη της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες».

Στο μεταξύ, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 4,3% το β’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ η ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο 4,7%, εντός του επίσημου στόχου για το τρέχον έτος, που κυμαίνεται από 4,5% έως 5%.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να «εφαρμόσουν έγκαιρα νέες, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές» κατά τη διάρκεια σημαντικής συνεδρίασης την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως να προχωρήσουν στην εισαγωγή νέων μέτρων τόνωσης της οικονομίας.