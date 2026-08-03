Κατάσχεση πλοίου του Ν. Λιβανού ύψους 21,5 εκατ. δολαρίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε νομική διεκδίκηση σημαντικού ποσού από την Kyla Shipping & Trading, συμφερόντων του Νικολάου Λιβανού, ζητώντας την επιστροφή 21,45 εκατομμυρίων δολαρίων από τους ιδιοκτήτες δύο πλοίων τύπου panamax που διαχειρίζεται η ναυτιλιακή εταιρεία.

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Σύμφωνα - την Tradewinds, το πλοίο “Pantazis L”, ένα panamax bulk carrier χωρητικότητας 76.600 dwt και κατασκευής το 2003, έχει τεθεί υπό κράτηση στη Σιγκαπούρη από τις 23 Ιουλίου, έπειτα από σχετική εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η απαίτησή της σχετίζεται με δανειακές συμβάσεις και υποθήκες που αφορούν τα πλοία, τονίζοντας ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στους πληρωμές που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Δύο panamax της Kyla στο επίκεντρο

Η απαίτηση της τράπεζας αφορά δύο ειδικού σκοπού εταιρείες που έχουν έδρα τη Λιβερία, την Panship Ltd και την Kallishop Ltd, οι οποίες είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των δύο πλοίων.

Η Panship Ltd είναι ιδιοκτήτρια του “Pantazis L”, το οποίο προστέθηκε στον στόλο της Kyla το 2007, όταν αποκτήθηκε από Ιάπωνες πλοιοκτήτες με κόστος περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια.

Η Kallishop Ltd κατέχει το δεύτερο πλοίο, το “Kalliopi L”, χωρητικότητας 76.500 dwt και κατασκευής το 2001, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Kyla από το 2005, αφού αποκτήθηκε από κυπριακούς επενδυτές έναντι περίπου 47,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα δύο bulk carriers αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ναυτιλιακής άνθησης της περιόδου 2004-2008, όταν οι αξίες των πλοίων και οι ναύλοι ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 οδήγησε σε απότομη πτώση των αγορών ξηρού φορτίου και των αξιών των πλοίων, αναγκάζοντας πολλούς πλοιοκτήτες να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους.

Αξία των πλοίων και απαίτηση της τράπεζας

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της VesselsValue, η αξία του “Pantazis L” υπολογίζεται σε περίπου 8,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η αξία του “Kalliopi L” ανέρχεται σε 7,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η συνολική αξία των δύο πλοίων, περίπου 16,1 εκατομμύρια δολάρια, παραμένει κατώτερη της απαίτησης των 21,45 εκατομμυρίων δολαρίων που προβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των ενυπόθηκων δανείων.

Σύμφωνα με την Tradewinds, οι τρέχουσες δανειακές συμφωνίες μεταξύ της Πειραιώς και των δύο εταιρειών χρονολογούνται από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ιστορικό δικαστικών διαφορών

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νομικών διαφορών που έχουν ανακύψει σχετικά με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα του Νικολάου Λιβανού, ηγέτη της Kyla Shipping & Trading.

Όπως αναφέρεται, το 2020, τα Business and Property Courts της Αγγλίας και Ουαλίας είχαν δικαιώσει τις DVB Bank και Nord/LB σε υπόθεση που αφορούσε σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια από ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις εταιρειών που διαχειριζόταν η Kyla. Σε εκείνη την περίπτωση, ο Νικόλαος Λιβανός φέρεται να είχε παράσχει προσωπικές εγγυήσεις για τα δάνεια.

Η Kyla Shipping έχει κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί η θέση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Tradewinds, παρά την εξέλιξη με το “Pantazis L”, τα υπόλοιπα πλοία του στόλου της Kyla συνεχίζουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Το “Kalliopi L” εκτελεί δρομολόγιο από το Μπαΐα Μπλάνκα της Αργεντινής προς το Πορτ Κλανγκ στη Μαλαισία, με προγραμματισμένη άφιξη στις 13 Αυγούστου.