Ο-γαλλικός-μεταποιητικός-τομέας-επανήλθε-σε-ύφεση-τον-Ιούλιο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στη Γαλλία επέστρεψε σε ύφεση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global.

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Η μεταποιητική δραστηριότητα στη Γαλλία επέστρεψε σε ύφεση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global. Ειδικότερα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στη Γαλλία υποχώρησε στις 49,8 μονάδες τον Ιούλιο από 51,2 τον Ιούνιο. Το όριο των 50 μονάδων είναι αυτό που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο Joe Hayes, κύριος οικονομολόγος στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε ότι «ο μεταποιητικός τομέας της Γαλλίας αντιμετωπίζει και πάλι δυσκολίες, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις και η ασθενής εμπιστοσύνη υπονομεύουν τα βιβλία παραγγελιών».

Όπως πρόσθεσε, «οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες στέλνουν στις επιχειρήσεις το μήνυμα ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και αβέβαιο. Αυτό είναι πιθανό να διαβρώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφής της ζήτησης, ιδιαίτερα εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί».

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με την πτώση να επιταχύνεται. Η εξαγωγική ζήτηση αποδυναμώθηκε εντονότερα, ενώ οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς οι επιχειρήσεις απέδωσαν την εξέλιξη στις πιέσεις των τιμών, στην αδύναμη εμπιστοσύνη των πελατών και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μείωσαν εκ νέου την παραγωγή τους στην αρχή του γ’ τριμήνου, επεκτείνοντας την τρέχουσα πτώση στους τρεις μήνες. Παράλληλα, περιόρισαν την αγοραστική δραστηριότητα με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, ενώ τα αποθέματα πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν εκ νέου με μέτριο ρυθμό.

Στον αντίποδα, η απασχόληση αποτέλεσε θετική εξέλιξη, καθώς οι μισθοδοσίες στα εργοστάσια αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Δεκέμβριο. Παράλληλα, οι εκκρεμείς παραγγελίες μειώθηκαν μόλις για δεύτερη φορά μέσα στο έτος, ενώ τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων υποχώρησαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Όσον αφορά το κόστος, οι πιέσεις υποχώρησαν, με τον πληθωρισμό των τιμών εισροών να επιβραδύνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, αν και οι τιμές παραγωγής των προϊόντων αυξήθηκαν και πάλι, με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τέλος, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν περισσότερο αισιόδοξες για τις προοπτικές, με τις προσδοκίες για τη μελλοντική παραγωγή να βελτιώνονται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.