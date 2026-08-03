ΠΑΣΟΚ-για-Βαρβιτσιώτη:-Ευρωπαϊστής-με-ιδεολογική-συνέπεια-και-μετριοπάθεια

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

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Στη συλλυπητήρια δήλωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια».

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