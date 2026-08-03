ΠΑΣΟΚ-για-Βαρβιτσιώτη:-Ευρωπαϊστής-με-ιδεολογική-συνέπεια-και-μετριοπάθεια

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.
Στη συλλυπητήρια δήλωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια».
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TAGS: ΠΑΣΟΚ Βαρβιτσιώτης
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