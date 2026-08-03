Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη και ψηφιακή μετάβαση

Η Πειραιώς ανακοινώνει νέες χρηματοδοτήσεις έως και 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας, μέσω της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η EBRD θα παρέχει στην Τράπεζα εγγύηση χαρτοφυλακίου ύψους έως 98,5 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος InvestEU και πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ηγέτη στην κινητοποίηση στρατηγικών χρηματοδοτήσεων για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Η σημαντική αυτή συνεργασία με την EBRD στοχεύει στην ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων και στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και ψηφιοποίησης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στο σύγχρονο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το νέο χαρτοφυλάκιο δανείων θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις που προάγουν την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, περιλαμβάνοντας έργα που ενισχύουν την τεχνολογική ικανότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, ενώ θα υποστηρίξει και πράσινες επενδύσεις, όπως έργα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών και απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Επιπλέον της εγγύησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 1,5 εκατ. ευρώ σε συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του InvestEU Advisory Hub, με σκοπό τον εντοπισμό επιλέξιμων, υψηλής απόδοσης πράσινων επενδύσεων. Οι εγγυήσεις και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του InvestEU στην Ελλάδα υποστηρίζονται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), οι οποίοι έχουν διοχετευθεί στο πρόγραμμα InvestEU από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking της Πειραιώς, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με την EBRD, στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της Πειραιώς για τη στήριξη του βιώσιμου και ανθεκτικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Αξιοποιώντας καινοτόμους μηχανισμούς εγγυήσεων χαρτοφυλακίου, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να παρέχουμε προσβάσιμη και ανταγωνιστική χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην καινοτομία. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη συνεπή στρατηγική μας για την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και ενισχύει το ρόλο μας ως βασικού χρηματοδοτικού εταίρου της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου που επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας».