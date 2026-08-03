Πού ποντάρει για την περαιτέρω ανάπτυξή της η 3αλφα – Οι άξονες στρατηγικής για το 2026

Ποιες οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής της γνωστής εταιρείας με ηγετικά μερίδια στον κλάδο τυποποίησης και εμπορίας οσπρίων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Προσανατολισμένη στη δημιουργία βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, μέσα από τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά, την ενίσχυση του επώνυμου χαρτοφυλακίου και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, παραμένει για το 2026 η στρατηγική της 3αλφα-Αφοί Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, ηγέτιδας εταιρείας στον κλάδο τυποποίησης και εμπορίας οσπρίων. Με «παρακαταθήκη» την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του 2025, η 3αλφα χαράσσει με σύνεση τα επόμενα βήματά της.

Οι προτεραιότητες για το 2026

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, προτεραιότητα για την τρέχουσα χρονιά αποτελεί η διατήρηση των μεριδίων αγοράς στα όσπρια και το ρύζι, με παράλληλη διασφάλιση της απαιτούμενης κερδοφορίας μέσω αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής, συνεχούς βελτιστοποίησης των προωθητικών ενεργειών και διατήρησης της υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των 3αλφα Snacks και της σειράς 3αλφα Έτοιμα Σπιτικά, ενισχύοντας τη διανομή, την αναγνωρισιμότητα, τη δοκιμή και την επαναγορά των προϊόντων, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊοντικών προτάσεων που θα διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Η ανάπτυξη των ελληνικής προέλευσης προϊόντων παραμένει στρατηγική επιλογή της εταιρείας. Στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής τους στις πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μας με την ελληνική πρωτογενή παραγωγή και δημιουργώντας πρόσθετη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στη μικρή λιανική, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο εμπορικό μοντέλο που θα συνδυάζει εξειδικευμένους διανομείς, οργανωμένη δύναμη προπωλήσεων (Pre Sales), πωλήσεις μέσω Ex Van και στοχευμένη γεωγραφική ανάπτυξη, με αρχική προτεραιότητα την Αττική και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, θα επιδιωχθεί η περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων, αξιοποιώντας την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία που την χαρακτηρίζει.

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα συνεχίσει να υποστηρίζει τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις νέες κατηγορίες προϊόντων, ενισχύοντας την αξία του brand 3αλφα, την εικόνα ποιότητας, εμπιστοσύνης και ελληνικότητας και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη της διανομής και της καταναλωτικής ζήτησης.

Ταυτόχρονα η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση της συμμετοχής ελληνικών πρώτων υλών όπου είναι εφικτό, στην υποστήριξη της ελληνικής γεωργίας, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας με Έλληνες παραγωγούς.

Επενδυτικά το 2026 ολοκληρώνεται στην εγκατάσταση της Θεσσαλίας ο εκσυγχρονισμός της παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών οσπρίων. Επίσης ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την υλοποίηση του νέου ERP Microsoft Dynamics 365 F&O σε όλον τον οργανισμό που ξεκίνησε στο τέλος του 2025 καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες της εγκατάστασης στην Αθήνα.

Αύξηση τζίρου και επιστροφή στα κέρδη το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,72 εκατ. ευρώ από 27,58 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε κέρδη ύψους 2,44 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 638 χιλ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Το άθροισμα του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας στις 31/12/2025 ανερχόταν σε 7,984 εκατ. ευρώ από 8,540 εκατ. ευρώ στις 31/12/2024, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας κατά την 31.12.2025 ανερχόταν σε 8,843 εκατ. ευρώ έναντι 6,397 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Οι προκλήσεις του 2025

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση «η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων, τις κλιματικές συνθήκες και τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 2025 παρατηρήθηκαν αυξημένες προκλήσεις στη διαθεσιμότητα και το κόστος προμήθειας ορισμένων πρώτων υλών, καθώς και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί ουσιωδώς η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και η επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας.

Ως σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την εφοδιαστική αλυσίδα ήταν η απεργία στο κεντρικό λιμάνι της Ινδίας Mundra τον Σεπτέμβριο του 2025 σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή που προκάλεσαν σημαντικές δυσκολίες στις φορτώσεις για το ρύζι basmati. Επίσης τον Οκτώβριο του 2025 προέκυψαν προβλήματα στο λιμάνι του Montreal καθώς η θαλάσσια οδός Saint Laurence είχε χαμηλή στάθμη νερού λόγω ξηρασίας με αποτέλεσμα τα πλοία να μεταφέρουν μικρότερα φορτία και οι ναυτιλιακές να ακυρώνουν ή να μην δέχονται νέες κρατήσεις. Τον ίδιο μήνα συνέβησαν καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό των φορτίων στον Πειραιά καθώς πλέον όλα τα φορτία ελέγχονται από τα Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα γεγονός που προκαλεί σημαντική συμφόρηση και καθυστερήσεις 2-4 ημερών στην εξασφάλιση χώρου ελέγχου.

Τον Δεκέμβριο του 2025 οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με μπλόκα σε εθνικές οδούς και τελωνεία, προκαλώντας εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ζητούν άμεσες πληρωμές ενισχύσεων, εγγυημένες τιμές, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και καύσιμα και αλλαγές στον ΕΛΓΑ για πλήρεις αποζημιώσεις. Οι μεταφορές των προϊόντων έχουν επηρεαστεί σημαντικά, καθώς οι παραδόσεις είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Ταυτόχρονα συντελείται στροφή προς την εγχώρια αγορά ρυζιού και περιορισμός εισαγωγών λόγω της διαθεσιμότητας σημαντικών αποθεμάτων ελληνικού ρυζιού υψηλής ποιότητας.

Στην αγορά των οσπρίων έλλειψη προσφοράς παρατηρήθηκε στην φάβα Τουρκίας σε συνέχεια της κακής ποιότητας της εσοδείας 2024 και των χαμηλών αποδόσεων του 2025 με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή κατά 93%.

Το 2025, παρά την βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά σημαντικών προκλήσεων για την αγορά τροφίμων. Οι πληθωριστικές πιέσεις και η συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη διατήρησαν το περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό, με τους καταναλωτές να συνεχίζουν να αναζητούν την καλύτερη σχέση αξίας–τιμής και να στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας».

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η 3αλφα παρέμεινε σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της για ποιοτική και κερδοφόρα ανάπτυξη. Βασικές μας προτεραιότητες αποτέλεσαν η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησης, η ενίσχυση του επώνυμου χαρτοφυλακίου, η ανάπτυξη νέων προϊοντικών κατηγοριών, η αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής και η δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Με ισχυρή παρουσία στο επώνυμο προϊόν και έμφαση στα σνακς

Παρά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αύξησαν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στις κατηγορίες των οσπρίων και του ρυζιού κατά 0,5% σε όγκο, η 3αλφα διατήρησε την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση. Η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στα επώνυμα όσπρια και ισχυρή παρουσία στα επώνυμα ρύζια, εφαρμόζοντας μια ισορροπημένη εμπορική πολιτική που στόχευσε στη βελτίωση της κερδοφορίας μέσω στοχευμένων ανατιμήσεων που επέβαλαν οι αυξήσεις κόστους, ορθολογικής διαχείρισης των προωθητικών ενεργειών και επιλεκτικών προσφορών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πορεία της κατηγορίας 3αλφα Snacks, η οποία εξελίχθηκε στον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα του επώνυμου χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Μετά την είσοδό της στην αγορά το 2024, η κατηγορία κατέγραψε το 2025 ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη, κατακτώντας ηγετική θέση στην αγορά των snacks από εναλλακτικές πρώτες ύλες και διευρύνοντας σημαντικά τη διανομή της στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Τα 3αλφα Snacks συνεισέφεραν ήδη το 6% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας.

Ελληνικής προέλευσης όσπρια και έτοιμα γεύματα

Εξίσου σημαντική ήταν η ανάπτυξη των ελληνικής προέλευσης οσπρίων, που αποτελούν βασικό στρατηγικό άξονα της 3αλφα. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 50,4%, ενώ η συμμετοχή τους ανήλθε στο 16% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και στο 24,8% της κατηγορίας των οσπρίων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσης του χαρτοφυλακίου της, η σειρά 3αλφα Έτοιμα Σπιτικά ενισχύθηκε με δύο νέες ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, τους Γίγαντες Γιαχνί και τη Ρεβιθάδα, αξιοποιώντας πρώτες ύλες από την Ομάδα Ελλήνων Παραγωγών 3αλφα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές, υγιεινές και εύχρηστες διατροφικές λύσεις.

Θετική ήταν επίσης η πορεία των νεότερων προϊοντικών κατηγοριών. Οι 3αλφα Βιολογικές Υπερτροφές κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 25%, ενώ τα 3αλφα Έτοιμα Φυσικά, μετά την επιτυχημένη ανανέωσή τους, διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο έτος. Συνολικά, οι πωλήσεις των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων 3αλφα αυξήθηκαν κατά 4%.

Η είσοδος στη μικρή λιανική και η ιδιωτική ετικέτα

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά στρατηγικής επέκτασης σε νέα κανάλια αγοράς. Η εταιρεία εισήλθε οργανωμένα στη μικρή λιανική (περίπτερα, mini markets και συναφή σημεία πώλησης), δημιουργώντας έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης με αιχμή τα 3αλφα Snacks. Για την υποστήριξη αυτής της επένδυσης δημιουργήθηκε εξειδικευμένη εμπορική δομή, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εξειδικευμένους διανομείς και ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική προς το τέλος του έτους, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του καναλιού.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσει με συνέπεια τη δραστηριότητά της στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αξιοποιώντας την παραγωγική της δυναμικότητα, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της ως στρατηγικού συνεργάτη των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής. Η επέκταση υφιστάμενων συνεργασιών και η πλήρης αξιοποίηση νέων συνεργασιών που είχαν ξεκινήσει το 2024 οδήγησαν σε αύξηση πωλήσεων κατά 14% στην κατηγορία.

Το 2025 επίσης ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου της οδού Θηβών. Το κέρδος από την πώληση του ακινήτου αυτού ανήλθε σε 1,643 εκατ. ευρώ.

Μια επιχειρηματική ιστορία μισού και πλέον αιώνα…

Η 3αλφα ιδρύθηκε το 1968 ως ομόρρυθμος εταιρεία στη Νίκαια του Πειραιά, με αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιών, σε μια εποχή που ξεκίνησε δειλά δειλά η μετεξέλιξη των παραδοσιακών μπακάλικων σε self service με ράφια και γόνδολες. Η τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων ήταν αναγκαία και σε αυτή στράφηκε η εταιρεία από την ίδρυσή της.

Το 1980 μετατρέπεται σε ΑΕ και το 1981 εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο 6.000 τ.μ. στην περιοχή του Ρουφ. Σήμερα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έχουν επεκταθεί στα 14.000 τ.μ. με υπερσύγχρονο εργοστάσιο τελευταίας τεχνολογίας και αυτόματες γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, προτεραιότητα της 3αλφα είναι η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Πελάτες της είναι όλες οι μεγάλες αλλά και μικρότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ τα προϊόντα της διανέμονται μέσω ειδικών συνεργατών χονδρεμπόρων και σε άλλα κανάλια διανομής όπως το HORECA.