Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων – Έως 1/10

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

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Σε εξέλιξη τίθεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές της περιόδου από 29 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις κρατικής αρωγής, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4797/2021.

Η διαδικασία αφορά επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Λάμπης και Φοίνικα, συμπεριλαμβανομένων βιοτεχνικών μονάδων, εμπορικών καταστημάτων, ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, καθώς και δημόσιων, δημοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι επίσης μη κερδοσκοπικοί φορείς, αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτική εκμετάλλευση και έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Η κρατική επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου, καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από αναλυτική περιγραφή της ζημιάς με φωτογραφικό ή άλλο αποδεικτικό υλικό, ποσοτική καταγραφή των καταστροφών και στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού της πληγείσας εγκατάστασης. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των πληγεισών επιχειρήσεων θα πρέπει, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αποκατάσταση, να έχουν καταγράψει πλήρως το μέγεθος της καταστροφής με φωτογραφίες, βίντεο ή άλλο αποδεικτικό υλικό, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής κρατικής αρωγής κατά την αυτοψία.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, καθώς και στη φυτική παραγωγή, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και δεν υποκαθίστανται από τη διαδικασία που ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την κρατική αρωγή επιχειρήσεων.