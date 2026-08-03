Σταθερή Στρατηγική και Φήμες γύρω από την Εθνική Τράπεζα

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της σχετικά με την προσεκτική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, εστιάζοντας σε επιλεγμένες εξαγορές και επιδιώκοντας την ποιοτική οργανική ανάπτυξη και τη συνέχιση της πολιτικής υψηλής ανταμοιβής προς τους μετόχους, μέσω τακτικών και έκτακτων μέτρων (σ.σ. payout 60% επί των κερδών καθώς και αξιοποίηση του υφιστάμενου κεφαλαίου για πρόσθετο buyback).

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Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, καθώς και στην έκθεση διαχείρισης που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου, ο Παύλος Μυλωνάς επανέλαβε το ίδιο μήνυμα προς την αγορά: η οργανική ανάπτυξη και οι υψηλές διανομές προς τους μετόχους είναι η προτεραιότητα της διοίκησης, ενώ οι κινήσεις M&A στοχεύουν στην «πολλαπλασιαστική» ενίσχυση των οργανικών επιδόσεων.

Η δήλωση του Μυλωνά στην έκθεση διαχείρισης για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου συνοψίζει τις παραπάνω πτυχές: «παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προσεκτική αξιοποίηση του κεφαλαίου μας, όπως αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες συναλλαγές μας στους τομείς του bancassurance και της ακίνητης περιουσίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιοτική οργανική ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους».

Η προσεκτική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και η διασφάλιση υψηλών αποδόσεων στους μετόχους είναι στοιχεία που ξεχωρίζουν την Εθνική από τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η Εθνική προσφέρει στους επενδυτές υψηλές αποδόσεις με ασφάλεια, μέσω ενός ισολογισμού που σύμφωνα με τη διοίκησή της συνδυάζει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε έναν κόσμο με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αυξανόμενη οικονομική πολυπλοκότητα.

Ανάμεσα στις Κορυφαίες Ευρωπαϊκές Τράπεζες σε Κεφαλαιακή Θέση

Οι κεφαλαιακοί δείκτες της Εθνικής, και κυρίως ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1), θεωρούνται «πετράδι του στέμματος» για την τράπεζα, καθώς αποτυπώνουν το ποσοστό των ασφαλέστερων και ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων της.

Στις 30 Ιουνίου, ο δείκτης CET1 της Εθνικής διαμορφώθηκε σε 17,3%, παρά τη σημαντική πιστωτική επέκταση (2,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο) και την πρόβλεψη για διανομή 60% από τα κέρδη του 2026, καθώς και έκτακτη επαναγορά ιδίων μετοχών, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αυτή η εικόνα, σύμφωνα με την διοίκηση της τράπεζας, αναδεικνύει τη δύναμη του ισολογισμού και του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Για τους μετόχους, αυτό μεταφράζεται σε υψηλές υποσχέσεις ανταμοιβής, η οποία αθροιστικά κινείται γύρω από 86% των φετινών κερδών. Η Εθνική δεσμεύεται να ανταμείψει τους μετόχους της με ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, μέσω διανομής του 60% των φετινών καθαρών κερδών (σ.σ. σε συνδυασμό μερίσματος και επαναγοράς μετοχών) και ανάλωσης 300 εκατ. ευρώ από το υφιστάμενο πλεονάζον κεφάλαιο, για την εκτέλεση ενός πρόσθετου έκτακτου προγράμματος επαναγοράς και μετέπειτα ακύρωσης (ιδίων) μετοχών. Αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα ρευστό γεωπολιτικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Η ισχυρή ρευστότητα (σ.σ. απόθεμα ρευστότητας 20,7 δισ. ευρώ στις 30/6), σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων στην Ελλάδα (σ.σ. κάτω από 70μ.β.), ενισχύει τη θέση της Εθνικής, παρέχοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, ευελιξία για πιστωτική επέκταση, υλοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων και αποτελεσματική εκμετάλλευση ελκυστικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Κερδοφόρες Συνεργασίες

Οι πρόσφατες συμφωνίες με τις Allianz και Dromeus στους τομείς του bancassurance και της ακίνητης περιουσίας είναι παραδείγματα της στρατηγικής προσεκτικής αξιοποίησης κεφαλαίου που ακολουθεί η Εθνική, σύμφωνα με τον Παύλο Μυλωνά.

Η συνεργασία με την Allianz συνδυάζει τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Allianz και την τεχνογνωσία στον ασφαλιστικό τομέα με τη πελατειακή βάση της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, η διοίκηση αναμένει σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων, πολλαπλασιαστική επίδραση στα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, 6% αύξηση ετησίως στα καθαρά έσοδα από προμήθειες τη διετία 2027-28 και 4% ετησίως στα κέρδη ανά μετοχή (50μβ. σε RoTE) από το πρώτο τρίμηνο του 2027, που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή η συνεργασία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πολυετή συνεργασία με αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων της Allianz μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και την απόκτηση του 30% της Allianz European Reliance (Allianz Greece) από την Εθνική.

Η συνεργασία με τη Dromeus αναμένεται επίσης να είναι κερδοφόρα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η τράπεζα αναμένει κέρδη ύψους 70 με 80 εκατ. ευρώ ετησίως από τις δύο συμφωνίες, έχοντας αναλώσει περίπου 30μ.β. από τους κεφαλαιακούς της δείκτες για την υλοποίηση των δύο συμφωνιών.

Καθαρότερος Ισολογισμός σε Σύγκριση με τον Ανταγωνισμό

Η Εθνική διαθέτει πλεονέκτημα με τον καθαρότερο ισολογισμό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς δεν επιβαρύνεται από δάνεια σε ελβετικό φράγκο ή δάνεια σε πρόγραμμα μειωμένης δόσης (σ.σ. step-up), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της παρέμειναν σταθερά στο ύψος του 1 δισ. ευρώ (σ.σ. NPE ratio 2,4% με συντελεστή κάλυψης 104,6%). Για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η Εθνική σχημάτισε στο δεύτερο τρίμηνο πρόβλεψη 25 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το παραπάνω μοντέλο ενδέχεται να αμφισβητηθεί εάν επιβεβαιωθούν οι φήμες για εξαγορά μικρότερων εγχώριων τραπεζών. Οι φήμες αυτές, που η διοίκηση του Μυλωνά απορρίπτει σταθερά εδώ και μήνες, προτάσσουν ένα μοντέλο εξαγορών που προσθέτει αξία για τον μέτοχο και αξιοποιεί το πλεονάζον κεφάλαιο για πολιτική ανταμοιβών με σταθερά υψηλές αποδόσεις.