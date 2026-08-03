Στο-κυνήγι-των-δολοφόνων:-podcast-στις-ΗΠΑ-οδηγούν-στη-διαλεύκανση-ανεξιχνίαστων-υποθέσεων,-πώς-τα-χρησιμοποιεί-η-αστυνομία-στις-έρευνές-της

«Πιστεύω ότι τελικά όλοι θα υιοθετήσουν αυτό το εργαλείο», λέει ο Μάικλ Αλκάζαρ, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) και καθηγητής στο John Jay College of Criminal Justice.

Το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα και παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα εξαπλωθεί.

«Το είδος των true crime είναι απίστευτα δημοφιλές, είτε πρόκειται για τηλεόραση, είτε για podcasts, είτε για βιβλία», λέει ο Τζο Μόιλαν, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας της Αουρόρα. «Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή μας να προσεγγίσουμε αυτό το ευρύτερο κοινό».

Καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για το περιεχόμενο γύρω από αληθινά εγκλήματα συνεχίζει να αυξάνεται, ολοένα και περισσότερα αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες στρέφονται στην παραγωγή podcasts, ελπίζοντας να εξιχνιάσουν ανεξιχνίαστες ανθρωποκτονίες και άλλες υποθέσεις.

Τώρα, οι ερευνητές στο Κολοράντο ελπίζουν ότι θα λάβουν νέες πληροφορίες για μια ανεξιχνίαστη, εδώ και δέκα χρόνια, δολοφονία. Το Αστυνομικό Τμήμα της Αουρόρα (APD) κυκλοφόρησε αυτό το καλοκαίρι το δικό του podcast, επιδιώκοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τη δολοφονία της 21χρονης Τσέλσι Γιάσερ, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου το 2016.

Η Κάρεν Σέπερς αγνοούνταν για περισσότερα από 40 χρόνια, όταν μια άλλη αστυνομική υπηρεσία, στο Ιλινόις, παρουσίασε πέρυσι το πρώτο επεισόδιο ενός podcast για την ανεξιχνίαστη υπόθεσή της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το πτώμα της εντοπίστηκε στον βυθό ενός ποταμού.

Ο Πίτερ Τσάντγουικ βρισκόταν σε φυγή για σχεδόν τέσσερα χρόνια, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του, όταν η αστυνομία της Καλιφόρνιας κυκλοφόρησε ένα podcast αφιερωμένο στην υπόθεση.

Τα podcasts για αληθινά εγκλήματα μπορούν να διαδώσουν ανακριβείς πληροφορίες, σημειώνει, όμως, όταν τα παράγει η ίδια η αστυνομία, οι Αρχές ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιοποιείται και μπορούν να αξιοποιήσουν νέες πληροφορίες από το κοινό.

Ήδη υπήρχαν πολλά podcasts όπου πρώην αστυνομικοί συζητούσαν υποθέσεις ή θέματα αστυνόμευσης, αναφέρει η καθηγήτρια εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, Άλις ΜακΓκόβερν. Ωστόσο, είναι πολύ πιο σπάνιο τα ίδια τα αστυνομικά τμήματα να παράγουν podcasts που εστιάζουν σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις και καλούν τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες, όπως συμβαίνει στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο και το Ιλινόις.

Τα αστυνομικά podcasts παρουσιάζουν σε επεισόδια τα εγκλήματα, τα θύματα και τις έρευνες με αφηγηματικό τρόπο και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, παρόμοια με το πρωτοποριακό podcast Serial, που έκανε πρεμιέρα το 2014.

Στην Αουρόρα, οι αστυνομικοί ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εξίσου ελκυστικό podcast, που θα παρακινούσε τους ακροατές να δώσουν οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία. Η δολοφονία της Τσέλσι Γιάσερ έχει χαρακτηριστεί από τους δημιουργούς του podcast ως η «Λευκή Φάλαινα» τους, παραπέμποντας στο μυθιστόρημα Moby Dick, καθώς… στοιχειώνει τους ερευνητές εδώ και χρόνια.

Η Γιάσερ δέχθηκε θανάσιμες μαχαιριές αφού μπήκε σε ένα μίνι βαν που σταμάτησε στον χώρο στάθμευσης. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε από το όχημα κατέρρευσε. Θολό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε το βαν να κουνιέται κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όμως η εικόνα δεν ήταν αρκετά καθαρή ώστε να αναγνωριστεί πρόσωπο. Το DNA που βρέθηκε κάτω από τα νύχια της δεν αντιστοιχούσε σε κανένα άτομο της βάσης δεδομένων.

Όταν το podcast κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, οι ντετέκτιβ δοκίμαζαν νέα τεχνολογία γενεαλογικής ανάλυσης DNA, ενώ ενημέρωναν τους ακροατές και για άλλες νέες κατευθύνσεις της έρευνας.

Η αστυνομία είχε απευθύνει και στο παρελθόν εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία της Γιάσερ, όμως, σύμφωνα με τον Μόιλαν, ένα podcast μπορεί να προσεγγίσει πολύ ευρύτερο κοινό.

Police departments are increasingly using podcasts to revive unsolved murders and missing-person cases, leveraging storytelling, public tips, and media reach to crack cold cases and engage communities. https://t.co/rbqieeliuu pic.twitter.com/Qovn3SL6gq — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) August 1, 2026

«Αν δεν παρακολουθούσες τις ειδήσεις εκείνη τη μέρα ή δεν διάβασες εφημερίδα, ίσως να μην είχες ακούσει ποτέ για την υπόθεση. Θέλαμε να φτάσουμε σε πολύ περισσότερο κόσμο. Αν υποθέσουμε ότι ο δράστης είναι ακόμη ζωντανός, θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στη χώρα» λέει.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, το podcast είχε καταγραφεί σε 7.184 λήψεις, αποφέροντας αρκετές πληροφορίες, μία από τις οποίες εξακολουθούν να διερευνούν οι αστυνομικοί.

Πολλά αστυνομικά τμήματα, ωστόσο, δεν διαθέτουν το προσωπικό, τον προϋπολογισμό, τον χρόνο, τον εξοπλισμό ή την τεχνογνωσία που απαιτείται για την παραγωγή ενός podcast.

Άλλα αποφεύγουν να το επιχειρήσουν λόγω φόβου για πιθανές νομικές συνέπειες ή αγωγές, εξηγεί ο πρώην ντετέκτιβ Αλκάζαρ.

Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, το podcast της αστυνομίας του Νιούπορτ Μπιτς για τον φυγόδικο Τσάντγουικ προκάλεσε αντιδράσεις. Στο πρώτο επεισόδιο παρουσιαζόταν ως «ο άνδρας που σκότωσε τη σύζυγό του» στην ήσυχη παραθαλάσσια κοινότητα του Νιούπορτ Μπιτς τον Οκτώβριο του 2012.

Παρότι είχε απαγγελθεί κατηγορία και είχε δηλώσει αθώος, δεν είχε ακόμη δικαστεί. Το podcast δεν χρησιμοποιούσε τον όρο «φερόμενος ως δράστης», αλλά τον χαρακτήριζε «δολοφόνο».

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι αυτό παραβίαζε την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι να ερευνά και όχι να αποφαίνεται για την ενοχή.

Η δημιουργός και παρουσιάστρια του podcast, Τζένιφερ Μανζέλα, υπερασπίστηκε τότε την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί ανάλογες διατυπώσεις και σε άλλες δημόσιες ανακοινώσεις.

Μιλώντας στο BBC News, ανέφερε ότι προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ελκυστική αφήγηση και στη διασφάλιση ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα. Μετά τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 2019, ο Τσάντγουικ παραδέχθηκε την ενοχή του για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης από 15 χρόνια έως ισόβια, την οποία εκτίει μέχρι σήμερα.

Η Μανζέλα διευκρινίζει ότι δεν ήταν κάποια πληροφορία από το podcast που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του. Ωστόσο, εκτιμά ότι συνέβαλε σημαντικά, καθώς αύξησε τη δημοσιότητα της υπόθεσης και πίεσε τον φυγόδικο να κάνει λάθη.

Παράλληλα, η μεγάλη δημοσιότητα επέτρεψε στις Αρχές να εξασφαλίσουν εντάλματα και διαδικασίες έκδοσης σε χρόνο-ρεκόρ.

Μετά την επιτυχία της υπόθεσης, η Μανζέλα δέχθηκε τηλεφωνήματα από άλλα αστυνομικά τμήματα που ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο. Δεν ήταν όμως όλοι εξ αρχής θετικοί.

«Στην αρχή δεν με ενδιέφερε καθόλου» παραδέχεται ο ντετέκτιβ Άντριου Χόουτον του αστυνομικού τμήματος του Έλγκιν στο Ιλινόις, ο οποίος σήμερα συμπαρουσιάζει το podcast Somebody Knows Something.

Ο ίδιος και ο συνάδελφός του, Μάθιου Βαρτάριαν, είχαν μόλις τοποθετηθεί στη νέα μονάδα ανεξιχνίαστων υποθέσεων όταν ο αρχηγός της αστυνομίας τούς ενημέρωσε ότι η δουλειά τους θα περιλάμβανε και podcast.

«Μόλις ξεκινούσαμε αυτή τη νέα μονάδα» θυμάται. «Γιατί να προσθέσουμε και κάτι ακόμη τόσο καινούργιο;».

Σύντομα, όμως, διαπίστωσαν ότι η διαδικασία παραγωγής του podcast τους βοηθούσε να οργανώσουν καλύτερα την ίδια την έρευνα. Κάθε θεωρία που ανέπτυσσαν μετατρεπόταν φυσικά σε ξεχωριστό επεισόδιο.

Το podcast όχι μόνο απέφερε πληροφορίες, αλλά τους έδωσε και νέους τρόπους να εντοπίσουν στοιχεία. Παρακολουθούσαν ακόμη και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάποιος έγραφε ότι η μητέρα του δούλευε με το συγκεκριμένο άτομο ή ότι θυμόταν κάτι επειδή ζούσε στη γειτονιά».

Τελικά, οι ντετέκτιβ έλυσαν την υπόθεση με παραδοσιακή αστυνομική έρευνα. Μία από τις θεωρίες τους ήταν ότι η Σέπερς είχε πέσει με το αυτοκίνητό της στον ποταμό.

Δύτες ανέσυραν το αυτοκίνητο της Κάρεν Σέπερς στον ποταμό Φοξ

Εντόπισαν δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας του 1999, που ανέφερε ότι είχαν ερευνηθεί τα διαλυτήρια αυτοκινήτων και ότι είχαν γίνει έρευνες στον ποταμό Fox, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ποταμός είχε πραγματικά ερευνηθεί σε βάθος.

Το αποκάλυψαν και στους ακροατές του podcast. Στη συνέχεια, η αστυνομία συνεργάστηκε με εξειδικευμένη εταιρεία που διέθετε σύγχρονο σόναρ και δύτες. Τον Μάρτιο του 2025 εντόπισαν τόσο το αυτοκίνητο όσο και τη σορό της Σέπερς στον βυθό του ποταμού.

Σήμερα το podcast βρίσκεται ήδη στην τρίτη του σεζόν. Η δεύτερη επικεντρώθηκε σε ανθρωποκτονίες, ενώ η τρίτη επέστρεψε σε υπόθεση εξαφάνισης. Ο Χόουτον αναγνωρίζει ότι «είναι πολλή δουλειά και απαιτεί τεράστιο χρόνο και προσπάθεια».

Παρ’ όλα αυτά, καθώς ολοένα και περισσότερα αστυνομικά τμήματα αναζητούν λύσεις στα προβλήματα πόρων και προϋπολογισμού, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι τα podcasts θα χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα ως εργαλείο ερευνών.

Εφόσον οι υπηρεσίες διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το podcasting μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην εξιχνίαση υποθέσεων αλλά και στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, υποστηρίζει η καθηγήτρια Τζάνις Ιουάμα του American University.

Παράλληλα, δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την πραγματική καθημερινότητα της αστυνόμευσης μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον πρώην ντετέκτιβ της NYPD Μάικλ Αλκάζαρ, η αλλαγή των γενεών θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, καθώς οι νεότεροι αστυνομικοί είναι πιο εξοικειωμένοι με τα podcasts και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτός είναι ο κόσμος τους» λέει. «Εκεί αισθάνονται πιο άνετα».