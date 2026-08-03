Συζητήσεις-για-deal-400-δισ.-δολαρίων-μεταξύ-astrazeneca-και-bristol-myers-squibb

Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους παγκοσμίως και τον τέταρτο μεγαλύτερο σε χρηματιστηριακή αξία.

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Ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά deals στην ιστορία της φαρμακοβιομηχανίας εξετάζουν η βρετανοσουηδική AstraZeneca και η αμερικανική Bristol Myers Squibb, οι οποίες βρίσκονται σε διερευνητικές συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση αξίας περίπου 400 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους παγκοσμίως και τον τέταρτο μεγαλύτερο σε χρηματιστηριακή αξία, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της AstraZeneca στην αμερικανική αγορά και συνδυάζοντας δύο από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια αντικαρκινικών φαρμάκων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη καμία βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία, ενώ παραμένει άγνωστο εάν συνεχίζονται.

Η AstraZeneca αποτιμάται σήμερα σε περίπου 264 δισ. δολάρια, ενώ η Bristol Myers Squibb σε περίπου 133 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τη δυνητική συναλλαγή μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις όλων των εποχών.

Για την Bristol Myers, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στις πιέσεις που δέχεται από τις επικείμενες λήξεις πατεντών των blockbuster φαρμάκων Eliquis και Opdivo, τα οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τα γενόσημα τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η AstraZeneca συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, με αιχμή τα ογκολογικά και τα φάρμακα για σπάνιες παθήσεις, διατηρώντας τον στόχο για ετήσια έσοδα 80 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Παρά τις στρατηγικές προοπτικές, μια τόσο μεγάλη συμφωνία αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο των αντιμονοπωλιακών αρχών στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι δύο εταιρείες διαθέτουν σημαντικές επικαλύψεις κυρίως στην ογκολογία. Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη έγκριση πιθανότατα θα συνοδευόταν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή φαρμακευτικών χαρτοφυλακίων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.