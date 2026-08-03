Συνεργασία της Coca-Cola Tρία Έψιλον με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Η Coca-Cola Tρία Έψιλον και η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρούν σε συνεργασία, ξεκινώντας μια νέα πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επικεντρώνονται στους τομείς των μεταφορών, του ψυκτικού εξοπλισμού και των συσκευασιών, αναπτύσσοντας κοινούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας τους.

Προχωρώντας στην υλοποίηση της πρώτης κοινής τους πρωτοβουλίας στον τομέα των βιώσιμων συσκευασιών, αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για αειφορία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εστιάζει στη νέα γενιά συσκευασίας με χάρτινη λαβή της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas), που αποτελεί καινοτόμο λύση δευτερογενούς συσκευασίας, αντικαθιστώντας την πλαστική μεμβράνη, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση πλαστικού και προωθώντας πιο βιώσιμες επιλογές συσκευασίας.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, οι καταναλωτές που επιλέγουν τις νέες πολυσυσκευασίες με χάρτινη λαβή μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη μείωση της χρήσης πλαστικού, καθώς και στη στήριξη δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αύξηση της ανακυκλωσιμότητας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Από τις 6 έως τις 26 Αυγούστου, κάθε αγορά επιλεγμένων πολυσυσκευασιών Coca-Cola, Fanta Πορτοκάλι και Sprite στα καταστήματα ΑΒ θα συμβάλλει στο έργο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Aegean Rebreath.

Η δράση αφορά το πρόγραμμα «Δίκτυο Μπλε Δήμων», το οποίο υλοποιείται στους δήμους Μαρκοπούλου, Λευκάδας και Κάσου και περιλαμβάνει καθαρισμούς παράκτιων και υποθαλάσσιων περιοχών, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών δικτύων από λιμάνια και υφάλους, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο εταιρειών αναδεικνύει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης απαιτεί κοινό όραμα, μετρήσιμους στόχους και δράσεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.