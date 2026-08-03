Συνεργασία Anytime και Public με επιστροφή έως €20 για τους πελάτες

Η Anytime σε συνεργασία με τα Public ξεκινούν μία νέα πρωτοβουλία, προσφέροντας επιπλέον αξία στους πελάτες τους.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι πελάτες που αποκτούν νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αυτοκίνητο ή κατοικία από την Anytime, θα επωφεληθούν με μέρος της αξίας τους σε ευρώ, συγκεκριμένα έως και €20 Public επιστροφή κατά έτος, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές αγορές τους στο public.gr ή στα καταστήματα Public και “Public + home”. Αυτή η νέα πρωτοβουλία ενισχύει την συνεχόμενη προσπάθεια της Anytime να καθιστά την ασφάλιση πιο απλή, έξυπνη και χρήσιμη στην καθημερινή ζωή.

Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η Anytime συνεχίζει να προσαρμόζει την ασφαλιστική εμπειρία, αναπτύσσοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, επενδύοντας σε συνεργασίες που παρέχουν ουσιαστικά οφέλη και καθιστούν την ασφάλιση πιο πολύτιμη.

Η συνεργασία με τα Public ενώνει δύο brands που διακρίνονται για τον σύγχρονο και ψηφιακό τους χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ασφάλιση με την τεχνολογία και την ψυχαγωγία, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία για τους καταναλωτές.