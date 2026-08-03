Συνεργασία-coca-cola-Τρία-Έψιλον-και-η-ΑΒ-Βασιλόπουλος-για-τη-μείωση-περιβαλλοντικού-αποτυπώματος

Με επίκεντρο τη νέα συσκευασία με χάρτινη λαβή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι δύο εταιρείες ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν πιο βιώσιμες συσκευασίες προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Aegean Rebreath.

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Η Coca-Cola Tρία Έψιλον και η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους, εγκαινιάζοντας τη νέα τους συνεργασία με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εστιάζοντας στους τομείς των μεταφορών, του ψυκτικού εξοπλισμού και των συσκευασιών, οι δύο εταιρείες αναπτύσσουν κοινές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή τους, προχωρούν στην υλοποίηση της πρώτης κοινής τους πρωτοβουλίας στον τομέα των βιώσιμων συσκευασιών.

Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η συσκευασία νέας γενιάς με χάρτινη λαβή της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas), μια καινοτόμος λύση δευτερογενούς συσκευασίας που αντικαθιστά την πλαστική μεμβράνη, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση πλαστικού και συμβάλλοντας στη μετάβαση σε πιο βιώσιμες επιλογές συσκευασίας.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, οι καταναλωτές που επιλέγουν τις νέες πολυσυσκευασίες με χάρτινη λαβή έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν έμπρακτα όχι μόνο στη μείωση της χρήσης πλαστικού, αλλά και στην υποστήριξη δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, από τις 6 έως τις 26 Αυγούστου, κάθε αγορά επιλεγμένων πολυσυσκευασιών Coca-Cola, Fanta Πορτοκάλι και Sprite στα καταστήματα ΑΒ, θα υποστηρίζει το έργο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Aegean Rebreath. Μέσω της συγκεκριμένης ενεργοποίησης υποστηρίζεται το «Δίκτυο Μπλε Δήμων», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων της Aegean Rebreath που υλοποιείται στους Δήμους Μαρκοπούλου, Λευκάδας και Κάσου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς, καθώς και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών σε λιμάνια και υφάλους. Παράλληλα, πλαισιώνεται και από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενός ανεκτίμητου φυσικού πόρου για τη χώρα μας.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον και η ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον προϋποθέτει συνεργασίες με κοινό όραμα, μετρήσιμους στόχους και δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία.