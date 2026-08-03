Τουρκία:-Επιβραδύνθηκε-για-δεύτερο-σερί-μήνα-ο-πληθωρισμός-(31,8%),-«αγκάθι»-η-ενέργεια

Ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στη Τουρκία τον Ιούλιο, ωστόσο η αστάθεια που προκαλεί στις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος στο Ιράν θα αναγκάσουν την κεντρική τράπεζα να υιοθετήσει μια επιφυλακτική προοπτική.

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Ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στη Τουρκία τον Ιούλιο, ωστόσο η αστάθεια που προκαλεί στις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος στο Ιράν θα αναγκάσουν την κεντρική τράπεζα να υιοθετήσει μια επιφυλακτική προοπτική, όπως σημειώνει το -.

Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στο 31,8% από 32,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία TurkStat τη Δευτέρα. Η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του - ήταν 31,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,78% από 1% τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας νέες πιέσεις.

Δεν σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στην τιμή της λίρας μετά την δημοσίευση των στοιχείων, καθώς διαπραγματεύεται στα 47,54 ανά δολάριο ΗΠΑ.

Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν περαιτέρω πρόκληση για την Τουρκία όσον αφορά την επιβράδυνση των αυξήσεων των τιμών, καθώς η χώρα είναι σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας. Το αργό Brent εκτοξεύτηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου λόγω των ανανεωμένων συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Εάν η ειρηνευτική διαδικασία Ιράν-ΗΠΑ επαναληφθεί και οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα, αναμένουμε ταχύτερη πτώση του πληθωρισμού, με ετήσια κέρδη στο τέλος του έτους κοντά στο 28%. Το stress test που ακολουθούμε υποθέτει ότι η σύγκρουση θα ενταθεί, ανεβάζοντας την τιμή του αργού Brent στα 130 δολάρια ανά βαρέλι αυτό το τρίμηνο. Αυτό θα εκτροχιάσει τη διαδικασία αποπληθωρισμού, ωθώντας τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους στο 35%», αναφέρει ο Σέλβα Μπαχάρ Μπαζίκι, οικονομολόγος του - Economics.

Σε απάντηση στο ξέσπασμα του πολέμου, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ανέστειλε τον Μάρτιο τη φθηνή χρηματοδότηση των εμπορικών τραπεζών μέσω repo και άρχισε να δανείζει με το ακριβότερο επιτόκιο ολονύκτιας χρηματοδότησης (overnight lending rate), το οποίο διαμορφώθηκε στο 40%. Έκτοτε, έχει διατηρήσει αμετάβλητους τους όρους χρηματοδότησης και οι οικονομολόγοι βλέπουν μικρό περιθώριο για μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Η πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους ήταν 26% τον Μάιο, ωστόσο είναι πιθανό να ενημερώσει αυτό το ποσοστό στην επόμενη τριμηνιαία αξιολόγηση στις 13 Αυγούστου.

«Αναμένουμε ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός θα παραμείνει πιο μέτριος τον Αύγουστο και θα δούμε το τέλος του έτους να διαμορφώνεται στο 29,7%», δήλωσε η Hande Sekerci, επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management.