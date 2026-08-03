Το-κόμμα-του-Φάρατζ-προτείνει-τη-μεγαλύτερη-στρατιωτική-επιχείρηση-στη-Μάγχη-μετά-τον-Β’-Παγκόσμιο-Πόλεμο-για-το-μεταναστευτικό

Το βρετανικό κόμμα Reform UK θέλει να ξεκινήσει τη «μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στη Μάγχη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» αναπτύσσοντας το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό (Royal Navy) για να εμποδίσει την άφιξη σκαφών με μετανάστες από τη Γαλλία αν ανέβει στην εξουσία, αναφέρει σε σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα.

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Υπό τον τίτλο «Επιχείρηση Φρούριο», το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού για να συλλαμβάνει τα πλοία μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη και να τα οδηγεί πίσω στις γαλλικές ακτές.

Η πρόταση αυτή έρχεται καθώς το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ είδε το προβάδισμά του να σβήνει πρόσφατα, και ενώ δεν αναμένονται βουλευτικές εκλογές πριν από το 2029.

Εν εξελίξει βρίσκεται επίσης κοινοβουλευτική και αστυνομική έρευνα για τα οικονομικά του, ιδίως για μη δηλωμένες δωρεές που ελήφθησαν από τον Νάιτζελ Φάρατζ και η επιτροπή δεοντολογίας του κοινοβουλίου επιβεβαίωσε σήμερα ότι άνοιξε επίσης έρευνα για τον δεύτερο στην ιεραρχία του κόμματος και βουλευτή Ρίτσαρντ Τάις.

Όπως κι άλλοι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, το Reform UK κατήγγειλε επίσης τη μαζική εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Ένας από τους αξιωματούχους του, ο Ζία Γιουσούφ, μετέβη εκεί αυτό το σαββατοκύριακο.

Η πρόταση αυτή «αποτελεί έσχατη λύση, αλλά πλέον έχουμε φτάσει εκεί», δήλωσε στο BBC ο Γιουσούφ, σημειώνοντας ότι οι τελευταίοι αριθμοί διελεύσεων είναι «απολύτως κολοσσιαίοι» και ότι τίποτε «δεν αφήνει να εννοηθεί ότι το πρόβλημα φτάνει στο τέλος του».

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα απέρριψε αμέσως την πρόταση αυτή, κατηγορώντας το Reform UK για «ξαναζεσταμένη παλιά ανακοίνωση σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποστρέψει την προσοχή από τα πρόσφατα σκάνδαλά του διαφθοράς».

«Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να το κάνεις, και το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό έχει πολλά μέσα για να βοηθήσει. Ωστόσο το να στείλεις πολεμικά πλοία δεν είναι, κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσεις», δήλωσε στο AFP ο πρώην διοικητής του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού Τομ Σαρπ.

Στις 31 Ιουλίου, 14.128 άνθρωποι είχαν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με «small boats» (μικρά σκάφη) από τις αρχές του 2026, μείωση 42% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο στις 29 Ιουλίου, την περασμένη Τετάρτη, καταγράφηκε νέο ημερήσιο ρεκόρ διελεύσεων, με 752 νέες αφίξεις.

Μια νέα συμφωνία με στόχο να αποτραπούν οι παράνομες διελεύσεις της Μάγχης συνήφθη τον Απρίλιο ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο, στην οποία περιλαμβάνεται βρετανική οικονομική συμβολή στις γαλλικές προσπάθειες ώστε να προστατευθούν τα σύνορα της Βρετανίας.