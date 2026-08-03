Τράπεζες: Αναζητώντας το κάτι παραπάνω...

Τα αποτελέσματα έδωσαν τις πρώτες απαντήσεις. Η αγορά αναζητά τώρα εκείνες που δεν γράφτηκαν ακόμη στα guidance…

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Αναβαθμίσεις πολλαπλών ταχυτήτων επιφύλασσαν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Από αναθεωρήσεις με νέους στόχους, μέχρι πιο «άχαρες» και συντηρητικές κινήσεις, χωρίς συγκεκριμένη στοχοθεσία αλλά με σαφή μηνύματα για καλύτερη της αρχικά εκτιμώμενης πορεία της χρονιάς.

Το αν οι διοικήσεις αναβάθμισαν επιμέρους στοιχεία του business plan αποτελεί ωστόσο τη μία όψη του νομίσματος. Η άλλη, αφορά το κατά πόσο οι αναθεωρήσεις αφήνουν περιθώριο για νέες αναβαθμίσεις από τους αναλυτές, ή αν ο πιο συντηρητικός τόνος που υιοθέτησαν οι τραπεζίτες έφερε τους αναλυτές και την αγορά να προηγούνται, αντιστρέφοντας έτσι μια πορεία που οι τελευταίοι ακολουθούσαν.

Την ίδια στιγμή, διατηρούνται οι «κραδασμοί» από σειρά κυβερνητικών, και όχι μόνο, μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορα μέτωπα (ελβετικό φράγκο, πράξεις κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, δάνεια ν. Κατσέλη) και των γραμμών καθοδήγησης του επόπτη (δάνεια σε προγράμματα μειωμένων καταβολών). Οι τράπεζες μετρούν αντίστροφα πλέον το οριστικό κλείσιμο του «φακέλου» μετατροπής των step up δανείων σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Για όσα μείνουν σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών θα υπάρχει σε εποπτική προσαρμογή από την έναρξη του νέου έτους. Συνεπώς οι τράπεζες θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις καμπάνιες ενημέρωσης και παράλληλα να προχωρήσουν σε πώληση πακέτων τέτοιου είδους δανείων.

Πηγές με γνώση του θέματος επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κοινή λογιστική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ανοιγμάτων μεταξύ των τραπεζών, τη στιγμή που η πίεση από πλευράς SSM για άμεση επίλυση του θέματος έχει ενταθεί. Όπως προκύπτει, ορισμένες τράπεζες ακολουθούν προσέγγιση χαρτοφυλακίου (portfolio view), διατηρώντας τα ανοίγματα σε Στάδιο 2, τη στιγμή που η τροποποίηση των όρων της σύμβασης δεν οδηγεί σε αποαναγνώριση του δανείου. Η τελευταία προκύπτει μόνο στην περίπτωση εξόφλησης του υφιστάμενου δανείου και σύναψης νέου, πρακτική που έχει υιοθετηθεί από ορισμένες τράπεζες, οδηγώντας στη δημιουργία δανείων POCI.

Ωστόσο, η εποπτική αντιμετώπιση είναι σαφώς πιο αυστηρή. Ανεξαρτήτως της λογιστικής πρακτικής που ακολουθεί κάθε τράπεζα, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οδηγούν στην ταξινόμηση των συγκεκριμένων ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων στις εποπτικές αναφορές, όταν η τροποποίηση συνεπάγεται απώλεια καθαρής παρούσας αξίας (NPV loss) άνω του 1%. Η επαναφορά τους σε καθεστώς εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων απαιτεί περίοδο παρακολούθησης 1+1 ετών.

Με τις τράπεζες να έχουν μάθει πλέον να λειτουργούν γνωρίζοντας ότι κάθε λύση συνοδεύεται συνήθως από μια νέα δοκιμασία, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποια θα καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Κρατά κρυφά χαρτιά η Eurobank;

Η Eurobank ήταν αυτή που προχώρησε στην πιο αισθητή και διευρυμένη αναβάθμιση, «ψηλώνοντας» το στόχο για πιστωτική επέκταση κατά 0,7 δισ. ευρώ (στα 4,5 δισ. ευρώ), τα επιτοκιακά έσοδα κατά 4,5% επιπλέον (αναμένοντας 7% ανάπτυξη έναντι 2,5%), τις προμήθειες κατά 3% (10% ανάπτυξης έναντι 7%), με ROTE στο 17% περίπου από 16% και κέρδη ανά μετοχή (EPS) άνω του 10% ετησίως (από 10% προηγουμένως).

Με βάση τα κέρδη ανά μετοχή του 2025, η νέα καθοδήγηση παραπέμπει σε EPS τουλάχιστον 0,43 ευρώ το 2026 και περίξ των 0,48 ευρώ το 2027 επίπεδο στο οποίο ευθυγραμμίζεται ήδη το μεγαλύτερο μέρος των αναλυτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τη βελτίωση των προοπτικών. Από την άλλη, σε ROTE, μερίδα αναλυτών αναμένεται σταδιακά να ψηλώσουν τον πήχη προς το 17% που θέτει πλέον η τράπεζα, καθώς βρίσκονται περίξ του 16,5% (έκλεισε το εξάμηνο στο 16,6%). Σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων η Eurobank βλέπει προς τα 2,73 δισ. αν όχι υψηλότερα, όταν το consensus βρίσκεται στα 2,717 δισ. ευρώ, ενώ στις προμήθειες οι αναλυτές τοποθετούνται ελαφρώς υψηλότερα στα 882 εκατ. έναντι περίπου 850 εκατ. που καθοδηγεί η Eurobank.

Επιπλέον, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο, με τη διοίκηση να διατηρεί τη στοχοθεσία για περίπου 55 μονάδες βάσης για το σύνολο του 2026. Ωστόσο, υπήρξε μείωση του δείκτη κάλυψης στο 82,4% από 94,1% το πρώτο τρίμηνο, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι πρόκειται για εξέλιξη που είχε ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις της διοίκησης από την αρχή του έτους και αποδίδεται κυρίως στη χρήση των πρόσθετων προβλέψεων (overlays) που είχαν σχηματιστεί για το πρόγραμμα μετατροπής των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς και στη ταξινόμηση χαρτοφυλακίου στεγαστικών (step up;) σε καθεστώς «διακρατούμενα προς πώληση».

Σε κάθε περίπτωση, η Eurobank κρατά και «άσσους στο μανίκι», που αφορούν την συνεισφορά από το «κούμπωμα» της Eurolife, αλλά και τις κινήσεις που ξετυλίγονται στο «τρίγωνο» Κύπρος – Βουλγαρία – Λουξεμβούργο. Παρότι η Eurolife θα ενοποιηθεί για ένα τρίμηνο λιγότερο στα έσοδα από προμήθειες, η οικονομική αξία του δεύτερου τριμήνου δεν χάνεται, καθώς, βάσει της συμφωνίας με τον πωλητή, θα αποτυπωθεί μέσω των καθαρών εσόδων του ομίλου και όχι στις προμήθειες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι εποπτικές και κανονιστικές εγκρίσεις εξελίσσονται ομαλά και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του τρίτου τριμήνου.

Γράφει αθόρυβα την υπέρβαση η Εθνική

Στην Εθνική, το στοίχημα είναι η υπέρβαση ενός απαιτητικού guidance, που καλλιέργησε και τις προσδοκίες των αναλυτών. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (προ one offs και προσαρμοσμένη στα έσοδα από trading) διαμορφώθηκε 15,5% στο εξάμηνο, με τη διοίκηση να ανεβάζει τον στόχο για φέτος, σε επίπεδα υψηλότερα του 15%, έναντι 15% προηγουμένως. Αναλυτές τοποθετούνται ελαφρώς χαμηλότερα προς τα επίπεδα του 14,7%. Παράλληλα, βλέπει υψηλότερα των 1,40 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, όταν το consensus βρίσκεται στα 1,38 ευρώ περίπου.

Σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων, η αναθεωρημένη καθοδήγηση κάνει λόγο για μεσαία μονοψήφια ανάπτυξη που οδηγεί σε κοντά στα 2,24 – 2,25 δισ. ευρώ για το 2026, ευθυγραμμισμένη με το consensus των αναλυτών. Ωστόσο, η διοίκηση δεν τράβηξε υψηλότερα τον πήχη για πιστωτική επέκταση (για άνω των 3 δισ. ευρώ) όταν ήδη στο εξάμηνο κάλυψε το 70% του δρόμου (2,1 δισ. ευρώ). Με υψηλότερο καθαρο επιτοκιακό περιθώριο, μια εύλογη συνέχεια στις χρηματοδοτήσεις και «όπλο» τη φθηνή καταθετική βάση της, η τράπεζα μπορεί να βρει την υπέρβαση. Παράλληλα, η ΕΤΕ έχει πολύ μικρή έκθεση σε δάνεια ελβετικού φράγκου όπως και σε δάνεια που βρίσκονται σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών, τη στιγμή που για τον ανατοκισμό των δανείων του ν. Κατσέλη, η τράπεζα έλαβε ήδη πρόβλεψη 25 εκατ. ευρώ.

Περιθώρια αισιοδοξίας αφήνει η εικόνα στις προμήθειες. Με την αύξηση να διαμορφώνεται ήδη στο 10% στο πρώτο εξάμηνο και τα έσοδα της κατηγορίας να ανέρχονται στα 243 εκατ. ευρώ, η καθοδήγηση για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στην τριετία ενδέχεται να αποδειχθεί συντηρητική, εφόσον διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική (στα 249 εκατ. ευρώ είχαν διαμορφωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025). Το consensus αναμένει έσοδα από προμήθειες 510 εκατ. ευρώ.

Παρ’όλα αυτά η Εθνική δείχνει περισσότερο έτοιμη για το 2027, «κλειδώνοντας» κινήσεις που θα τις δώσουν μια περαιτέρω ώθηση, όσο δουλεύει μια μεγάλη κίνηση εξαγοράς. Allianz και Dromeus συμπληρώνουν «κομμάτια του παζλ», προσθέτοντας αθροιστικά άνω του 5% στα EPS (περίπου 70 εκατ. ευρώ), περισσότερες από 70 μονάδες βάσης σε ROTE και περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες σε CAGR προμηθειών από το 2027. Επιπλέον, η εμπροσθοβαρής κίνηση της τράπεζας να τρέξει επενδύσεις σε IT την προηγούμενη τριετία (άνω του 1 δισ. ευρώ), της προσφέρει μεγάλη ευελιξία κινήσεων έναντι άλλων.

Μίλησε η αγορά για την Πειραιώς…

Οι επιδόσεις δευτέρου τριμήνου της Πειραιώς «φωνάζουν» υπέρβαση και αναθεώρηση. Κάτι που έγινε, αλλά με φειδώ. Η διοίκηση αναβάθμισε τα συστατικά της κερδοφορίας, χωρίς όμως να δώσει το ίδιο σήμα και για το τελικό αποτέλεσμα, πυροδοτώντας δεύτερες σκέψεις για τους πραγματικούς λόγους της επιλογής, καθώς η επίκληση της αβεβαιότητας και της ανάγκης δημιουργίας «ρεζερβών» δεν έπεισε την αγορά.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ξεπέρασε το consensus σε επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες και κέρδη ανά μετοχή, «ψηλώνοντας» ελαφρώς τους στόχους στα δύο πρώτα πεδία κατά 100 εκατ. ευρώ (2,2 δισ. ευρώ) και 50 εκατ. ευρώ (στα 850 εκατ. ευρώ περίπου) αντιστοίχως, με το επιτοκιακό περιθώριο στο 2,2% (από 2,1%), όταν οι αναλυτές βρίσκονται ελαφρώς χαμηλότερα. Αν συνδυαστούν τα παραπάνω με την ισχυρή πιστωτική επέκταση που έκλεισε στα 1,8 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, με στόχο για άνω των 3 δισ. ευρώ, την αξία που «ξεκλειδώνει» σταδιακά η Εθνική Ασφαλιστική και τη δυναμική παρουσία του ομίλου στα επενδυτικά προϊόντα που «γεννούν» προμήθειες, ακόμη και η αναβάθμιση δείχνει συντηρητική.

Σε επίπεδο EPS, η τράπεζα κράτησε σταθερό το στόχο για 0,90 ευρώ ανά μετοχή περίπου, όταν στο εξάμηνο έφτασε τα 0,47. H απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο σε 16,7%, έναντι στόχου έτους για περίπου 15%. Η αγορά βρίσκεται ήδη εκεί αν όχι λίγο υψηλότερα (κοντά στο 15,2%), αλλά βλέποντας τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου ίσως προβεί στο παράδοξο, να ανοίξει την «ψαλίδα» με τη διοίκηση (ήδη η UBS ανέβασε τη φετινή της εκτίμηση στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή από 0,92) και να αναμείνει επιβεβαίωση. Εξ ού και η αγορά επανήλθε δυναμικά στη μετοχή την επομένη των αποτελεσμάτων.

Δεν έλειψαν, πάντως για ένα ακόμη τρίμηνο και οι έκτακτες επιβαρύνσεις. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα δάνεια του ν. Κατσέλη προκάλεσε λογιστική επιβάρυνση 9 εκατ. ευρώ, ενώ η αναταξινόμηση τόκων που είχαν εισπραχθεί στο παρελθόν ως πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου προκάλεσε πρόσθετες πιστωτικές ζημιές 6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον προχωρά και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των step – up στεγαστικών, με την Πειραιώς να έχει ήδη περάσει σε καθεστώς POCI δάνεια ύψους 195 εκατ. ευρώ στη λήξη εξαμήνου, από 110 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025.

Με όχημα τις προμήθειες, αλλάζει DNA η Alpha

Τις «μηχανές» παραγωγής προμηθειών έχει βάλει να δουλεύουν στο φουλ η Alpha Bank, πεδίο στο οποίο σταθερά υπερβαίνει αισθητά των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η στροφή της τράπεζας σε πεδία που παράγουν υψηλές προμήθειες μέσω των εξαγορών που έχει υλοποιήσει (asset management, investment banking, ασφάλειες), της πολυεπίπεδης συνεργασίας με την UniCredit και του μπαράζ επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα μεταβάλλει σταδιακά το μείγμα εσόδων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Alpha ανακοίνωσε έσοδα από προμήθειες ύψους 187 εκατ. ευρώ, όταν το consensus ανέμενε 157 εκατ. ευρώ, «γράφοντας» βέβαια και το μέρισμα από Prodea 39,6 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε από την άλλη τα έσοδα από trading. Η διοίκηση εκτιμά πως η θετική τάση θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο, με τους αναλυτές να αναμένουν 607 εκατ. ευρώ φέτος. Εκτίμηση μάλλον συντηρητική, όταν η τράπεζα έχει καλύψει ήδη το 53% αυτού. Ελαφρώς υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων και τα επιτοκιακά έσοδα (στα 436 εκατ. έναντι μέσης εκτίμησης για 431 εκατ. ευρώ), με τον πήχη των αναλυτών για φέτος να τοποθετείται στα 1,75 δισ. ευρώ. Με την πιστωτική επέκταση να δείχνει σημάδια άνετης υπέρβασης του στόχου για 2,5 δισ. ευρώ (το 87% καλύφθηκε στο εξάμηνο) ο οποίος δεν αναθεωρήθηκε, προκύπτουν περιθώρια θετικών εκπλήξεων.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η τράπεζα «τσίμπησε» ελαφρώς υψηλότερα το στόχο στα 0,41 ευρώ ανά μετοχή (από 0,40 ευρώ) με καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τους αναλυτές. Η τράπεζα σημείωσε ότι η στοχοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη την αύξηση από το buyback ύψους 259 εκατ. ευρώ που θα οδηγήσει υψηλότερα. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (προσαρμοσμένη) διαμορφώθηκε στο 12% στο εξάμηνο, με τους αναλυτές να τοποθετούνται κοντά στο 11,5% – 11,8% για φέτος, επίπεδο που μπορεί να υπερβεί η τράπεζα.

Η Alpha αναγνώρισε, στις 30 Ιουνίου πρόσθετες απομειώσεις ύψους 13,3 εκατ. ευρώ για τα δάνεια του ν. Κατσέλη καθώς και πρόβλεψη 5 εκατ. ευρώ για εκτιμώμενη επιβάρυνση αναφορικά με δάνεια που είχαν πωληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος HAPS. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο διατήρησε σταθερή την πρόβλεψη που είχε λάβει για 9 εκατ. ευρώ, έχοντας ελάχιστη δάνεια, ενώ από τροποποίηση όρων για δάνεια λιανικής (step up) η επιβάρυνση διαμορφώθηκε στα 39 εκατ. ευρώ.