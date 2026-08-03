Τράπεζες: Κέρδη €2,56 δισ. στο εξάμηνο – Ποια κερδίζει σε αποδοτικότητα, κεφάλαια, δάνεια και ρίσκο

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με συνολικά προσαρμοσμένα κέρδη περίπου €2,56 δισ. και δημοσιευμένα κέρδη €2,42 δισ. Η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε αθροιστικά τα €8,8 δισ., οι καταθέσεις άγγιξαν τα €275 δισ. και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν παρά τις πιέσεις στα περιθώρια. Πίσω από την κοινή θετική εικόνα, όμως, υπάρχουν τέσσερα αρκετά διαφορετικά τραπεζικά μοντέλα.

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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαίωσε ότι η μεγάλη ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στα υψηλά επιτόκια. Η περίοδος κατά την οποία το καθαρό επιτοκιακό έσοδο αυξανόταν σχεδόν αυτόματα έχει περάσει. Στη θέση της διαμορφώνεται μια πιο σύνθετη –και πιο απαιτητική– φάση, στην οποία η κερδοφορία πρέπει να στηριχθεί στην πραγματική πιστωτική επέκταση, στις προμήθειες, στη διαχείριση κεφαλαίων, στις ασφαλιστικές εργασίες και στην πειθαρχία του κόστους.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρήγαγαν συνολικά δημοσιευμένα καθαρά κέρδη €2,419 δισ., αυξημένα περίπου κατά 1,5% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Σε προσαρμοσμένη ή εξομαλυμένη βάση –με βάση τους διαφορετικούς ορισμούς που χρησιμοποιεί κάθε διοίκηση– τα κέρδη ανήλθαν σε περίπου €2,559 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 4%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών δεν είναι λογιστική λεπτομέρεια. Δείχνει ότι οι έκτακτες προβλέψεις, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, οι φορολογικές προσαρμογές και οι συναλλαγές χαρτοφυλακίων εξακολουθούν να επηρεάζουν την τελική γραμμή, χωρίς όμως να αλλάζουν τη βασική εικόνα: η οργανική παραγωγή κερδών παραμένει ισχυρή.

Ο συγκριτικός πίνακας κερδοφορίας

Α΄ εξάμηνο 2026 Eurobank Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Πειραιώς Σύνολο Δημοσιευμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, € εκατ. 738 567 497 617 2.419 Προσαρμοσμένα/εξομαλυμένα κέρδη, € εκατ. 776 661 495 627 2.559 Καθαρά έσοδα από τόκους, € εκατ. 1.348 1.096 853 990 4.287 Έσοδα από προμήθειες/υπηρεσίες, € εκατ. 414 243 327 462 1.446* Κέρδη προ προβλέψεων, € εκατ. 1.148 930 744 958 3.780 RoTE/RoTBV 16,6% 15,5% 14,0% 15,7% — Δείκτης κόστους προς έσοδα 36,6% 34,7% 38,5% 34,0% — Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,46% 2,73% 2,20% 2,20% —

*Τα έσοδα προμηθειών και υπηρεσιών δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα. Στην Πειραιώς περιλαμβάνεται η αυξημένη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ στην Alpha Bank περιλαμβάνεται μέρισμα €39,6 εκατ. από την Prodea.

- ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών.

Η μεγάλη εικόνα: €4,29 δισ. επιτοκιακά έσοδα και €8,8 δισ. νέα πίστη

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων τραπεζών διαμορφώθηκαν σε περίπου €4,29 δισ., αυξημένα κατά 4,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια δέχθηκαν πίεση από τη μεταβολή των επιτοκίων και την ανατιμολόγηση των καταθέσεων.

Η απάντηση των τραπεζών ήταν η αύξηση του όγκου. Η Eurobank ανακοίνωσε οργανική αύξηση χορηγήσεων €2,7 δισ., η Εθνική αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων €2,1 δισ., η Alpha καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. στην Ελλάδα και η Πειραιώς επέκταση €1,8 δισ. Με τις αναγκαίες επιφυλάξεις για τις διαφορετικές μεθοδολογίες, οι τέσσερις τράπεζες πρόσθεσαν αθροιστικά περίπου €8,8 δισ. νέας καθαρής πίστης μέσα σε έξι μήνες.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα κέρδη δεν προέρχονται πλέον μόνο από την ανατιμολόγηση του υπάρχοντος ισολογισμού. Προέρχονται όλο και περισσότερο από την πραγματική αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις, έργα υποδομών, ενέργεια, ναυτιλία, τουρισμό και –σε μικρότερο αλλά αυξανόμενο βαθμό– προς ιδιώτες.

Ισολογισμοί, καταθέσεις και ποιότητα ενεργητικού

30 Ιουνίου 2026 Eurobank Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Πειραιώς Σύνολο ενεργητικού, € δισ. 112,9 83,4 82,0 93,4* Καταθέσεις, € δισ. 86,4 61,7 58,5 68,4 Δάνεια/εξυπηρετούμενα ανοίγματα, € δισ. 58,1** 39,1 39,9 39,0 Πιστωτική επέκταση εξαμήνου, € δισ. 2,7 2,1 2,2 1,8 Δείκτης NPE 2,5% 2,4% 3,6% 2,2% Κάλυψη NPE 82,4% 105% 55% 67% Κόστος κινδύνου 53 μ.β. 38 μ.β. 42 μ.β. 45 μ.β. CET1 μετά τις προβλέψεις διανομών 15,4% 17,3% 14,3% 12,8% Συνολικός δείκτης κεφαλαίων 20,3% 21,0% 19,3% 18,6% Υπό διαχείριση κεφάλαια, € δισ. 11,0 21,9 29,1 16,3

*Προσαρμοσμένο ενεργητικό Πειραιώς.

**Η Eurobank αναφέρει συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες προβάλλουν κυρίως εξυπηρετούμενα δάνεια ή ανοίγματα.

- ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών.

Οι τέσσερις όμιλοι διαχειρίζονται συνολικά ενεργητικό περίπου €372 δισ. και καταθέσεις σχεδόν €275 δισ. Οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά περίπου €24,5 δισ. ή σχεδόν 10% σε ετήσια βάση, αν και μέρος της μεταβολής συνδέεται με εξαγορές, ενοποιήσεις και προσωρινές εταιρικές ροές.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν παρατηρείται μάχη καταθέσεων που να διαβρώνει απότομα τα περιθώρια. Η Εθνική εξακολουθεί να διαθέτει τη φθηνότερη και περισσότερο ανελαστική καταθετική βάση, όμως και οι υπόλοιπες τράπεζες διατηρούν ισχυρή ρευστότητα, με δείκτες κάλυψης ρευστότητας πολύ υψηλότερους από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Eurobank: Η πρωταθλήτρια της κλίμακας και της γεωγραφικής διαφοροποίησης

Η Eurobank κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη του κλάδου, με προσαρμοσμένη καθαρή κερδοφορία €776 εκατ. και δημοσιευμένα κέρδη €738 εκατ. Παράλληλα, είχε τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, στα €1,348 δισ., και την υψηλότερη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, στο 16,6%.

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ελληνική τράπεζα. Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας συνεισέφεραν €361 εκατ. ή περίπου το 46,5% των προσαρμοσμένων κερδών. Η γεωγραφική διασπορά σε Κύπρο και Βουλγαρία μειώνει την εξάρτηση από τον ελληνικό πιστωτικό κύκλο και προσφέρει μεγαλύτερη βάση καταθέσεων, δανείων και προμηθειών.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1%, παρά την υποχώρηση του καθαρού περιθωρίου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,46%. Οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,5%, στα €414 εκατ., ενώ η οργανική πιστωτική επέκταση έφθασε τα €2,7 δισ. –η μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες σε απόλυτο μέγεθος. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €86,4 δισ., καθιστώντας τη Eurobank τον μεγαλύτερο όμιλο της σύγκρισης ως προς την καταθετική βάση και το ενεργητικό.

Στα υπέρ: η κλίμακα, η διεθνής διαφοροποίηση, η υψηλή απόδοση κεφαλαίων, η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αυξανόμενη συνεισφορά της διαχείρισης περιουσίας.

Στα κατά: τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, τα προσαρμοσμένα κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 3,3% και η κάλυψη των NPE υποχώρησε στο 82,4% από 92,8%. Η κάλυψη παραμένει ισχυρή, αλλά η πτώση δεν περνά απαρατήρητη. Παράλληλα, το CET1 στο 15,4% είναι άνετο, όχι όμως αντίστοιχο της υπερκεφαλαιοποίησης της Εθνικής.

Η Eurobank είναι, με απλά λόγια, η τράπεζα της κλίμακας και της διαφοροποίησης. Δεν διαθέτει τον πιο «καθαρό» ισολογισμό ούτε το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα, διαθέτει όμως το ευρύτερο παραγωγικό μοντέλο.

Εθνική Τράπεζα: Το ισχυρότερο θωρηκτό, αλλά όχι η ταχύτερη αύξηση κερδών

Η Εθνική παραμένει η τράπεζα με τον ισχυρότερο ισολογισμό. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,3% μετά τις προβλέψεις διανομών, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 21%, ο δείκτης κάλυψης των NPE στο 105% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 227%.

Παράλληλα, παρουσίασε το υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, στις 273 μονάδες βάσης, χάρη στη μοναδικά φθηνή καταθετική της βάση και στη μεγάλη έκθεση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το κόστος κινδύνου περιορίστηκε στις 38 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, στα €39,1 δισ.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ποιότητα, αλλά στη σύγκριση της τελικής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ έκτακτων στοιχείων διαμορφώθηκαν σε €661 εκατ., μειωμένα κατά 5,8%, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους υποχώρησαν σε €567 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,4%.

Στα υπέρ: η κορυφαία κεφαλαιακή επάρκεια, η καλύτερη κάλυψη προβληματικών δανείων, η φθηνότερη χρηματοδότηση, το χαμηλότερο κόστος κινδύνου και η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Στα κατά: η συνολική κερδοφορία μειώθηκε σε ετήσια βάση, ο δείκτης κόστους προς έσοδα επιδεινώθηκε από 32,5% σε 34,7%, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παραμένει κατά 14 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Η Εθνική είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής ποιότητας και κεφαλαίων. Η αγορά, ωστόσο, θα ζητήσει στα επόμενα τρίμηνα να μετατραπεί η υπερβάλλουσα κεφαλαιακή ισχύς σε υψηλότερες διανομές, εξαγορές, περισσότερα δάνεια ή διατηρήσιμη αύξηση των κερδών.

Πειραιώς: Η πιο αποδοτική μηχανή, με τον χαμηλότερο CET1

Η Πειραιώς έκλεισε το εξάμηνο με δημοσιευμένα κέρδη μετόχων €617 εκατ., αυξημένα κατά περίπου 10%, και εξομαλυμένα κέρδη €627 εκατ. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,7%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα περιορίστηκε στο 34% για το εξάμηνο και στο εντυπωσιακό 31% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η τράπεζα παρουσίασε επίσης τον χαμηλότερο δείκτη NPE, στο 2,2%, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9%, στα €68,4 δισ. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφθασαν τα €39 δισ. και τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24%, στα €16,3 δισ.

Η μεγάλη αλλαγή είναι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τα έσοδα από υπηρεσίες εκτινάχθηκαν στα €462 εκατ. και πλέον αντιστοιχούν στο 32% των καθαρών εσόδων. Η Πειραιώς μετατρέπεται από παραδοσιακή εμπορική τράπεζα σε όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τραπεζική, ασφάλιση, διαχείριση κεφαλαίων και επενδυτικά προϊόντα.

Στα υπέρ: η κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, η υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ο χαμηλότερος δείκτης NPE και η εντυπωσιακή διεύρυνση των μη επιτοκιακών εσόδων.

Στα κατά: ο CET1 βρίσκεται στο 12,8%, σημαντικά χαμηλότερα από τους δείκτες των άλλων τριών τραπεζών. Η διοίκηση τονίζει ότι υπάρχει απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, ωστόσο το περιθώριο για μεγάλες νέες κινήσεις είναι σαφώς μικρότερο από εκείνο της Εθνικής ή της Eurobank.

Επιπλέον, το οργανικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε στις 59 μονάδες βάσης στο δεύτερο τρίμηνο, έστω κι αν παρέμεινε στις 45 μονάδες βάσης για το εξάμηνο. Η κάλυψη των NPE στο 67% είναι επαρκής, όχι όμως αντίστοιχη της Εθνικής ή της Eurobank.

Η Πειραιώς είναι σήμερα η πιο αποτελεσματική μηχανή κόστους και εσόδων, αλλά ταυτόχρονα η τράπεζα που οφείλει να διαχειριστεί με μεγαλύτερη προσοχή το κεφάλαιό της.

Alpha Bank: Η ισχυρότερη εμπορική επιτάχυνση, αλλά με ακριβό κόστος

Η Alpha Bank παρουσίασε ίσως την πιο εντυπωσιακή επιτάχυνση των βασικών τραπεζικών εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7,3%, στα €853 εκατ., τα κύρια τραπεζικά έσοδα κατά 13,6% και τα κύρια κέρδη προ προβλέψεων κατά 14,4%.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, ο υψηλότερος ρυθμός μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα έφθασε τα €2,2 δισ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 14%, στα €58,5 δισ., και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα €29,1 δισ., το υψηλότερο απόθεμα της σύγκρισης.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα €495,3 εκατ., και η διοίκηση αναβάθμισε την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή στα €0,41. Η ανάπτυξη της AXIA, η συνεργασία με τη UniCredit και οι εξαγορές σε Κύπρο, διαχείριση περιουσίας και επενδυτική τραπεζική δημιουργούν ένα σαφώς πιο επιθετικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Στα υπέρ: ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης δανείων, η ισχυρή ανάπτυξη των καταθέσεων και των υπό διαχείριση κεφαλαίων, η άνοδος των προμηθειών και η σαφής βελτίωση του δεύτερου τριμήνου.

Στα κατά: τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 13,6%, με αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα να παραμένει στο 38,5%, ο υψηλότερος στον κλάδο. Ο δείκτης NPE στο 3,6% είναι επίσης ο υψηλότερος, ενώ η κάλυψη στο 55% είναι η χαμηλότερη μεταξύ των τεσσάρων.

Επιπλέον, η αύξηση των προμηθειών κατά 34% ενισχύθηκε από το μέρισμα €39,6 εκατ. της Prodea. Εξαιρουμένου του μερίσματος, η αύξηση παραμένει ισχυρή, στο 23,7%. Τα δημοσιευμένα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,8%, παρά την άνοδο των προσαρμοσμένων κερδών, λόγω των διαφορετικών έκτακτων και φορολογικών επιδράσεων.

Η Alpha είναι η πιο καθαρή ιστορία επιτάχυνσης και σύγκλισης. Για να μετατραπεί όμως η εμπορική δυναμική σε αντίστοιχη υπεραπόδοση για τους μετόχους, πρέπει να περιορίσει ταχύτερα το κόστος και να βελτιώσει τους δείκτες ποιότητας ενεργητικού.

Ποια τράπεζα προηγείται σε κάθε κατηγορία

Κατηγορία Τράπεζα που προηγείται Σχόλιο Υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη Eurobank €776 εκατ. Υψηλότερη απόδοση ενσώματων κεφαλαίων Eurobank 16,6% Καλύτερος δείκτης κόστους προς έσοδα Πειραιώς 34%, με 31% στο β΄ τρίμηνο Υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Εθνική 2,73% Ισχυρότερος CET1 Εθνική 17,3% μετά τις διανομές Χαμηλότερος δείκτης NPE Πειραιώς 2,2% Υψηλότερη κάλυψη NPE Εθνική 105% Χαμηλότερο κόστος κινδύνου Εθνική 38 μονάδες βάσης Ταχύτερη αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων Alpha Bank +14,3% ετησίως Μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση εξαμήνου Eurobank €2,7 δισ. Μεγαλύτερη καταθετική βάση Eurobank €86,4 δισ. Μεγαλύτερα υπό διαχείριση κεφάλαια Alpha Bank €29,1 δισ. Ισχυρότερη γεωγραφική διαφοροποίηση Eurobank 46,5% των προσαρμοσμένων κερδών από το εξωτερικό Ισχυρότερη κεφαλαιακή προαιρετικότητα Εθνική Μεγάλο πλεόνασμα κεφαλαίων και ρευστότητας

Οι τέσσερις μεγάλες αλήθειες του εξαμήνου

Πρώτον, τα επιτοκιακά έσοδα δεν κατέρρευσαν. Οι τράπεζες αντιστάθμισαν τις πιέσεις στα περιθώρια με περισσότερα δάνεια και μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ομολόγων. Το συνολικό NII αυξήθηκε κατά περίπου 4,6%.

Δεύτερον, η πραγματική μάχη μεταφέρεται στις προμήθειες. Οι τέσσερις τράπεζες εμφάνισαν συνολικά αναφερόμενα έσοδα υπηρεσιών και προμηθειών περίπου €1,45 δισ. Η σύγκριση χρειάζεται προσοχή, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής: ασφάλιση, asset management, επενδυτική τραπεζική και wealth management θα καθορίζουν όλο και περισσότερο τις αποτιμήσεις.

Τρίτον, το κόστος επιστρέφει ως πρόβλημα. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες ξεπέρασαν τα €2,1 δισ. Οι αυξήσεις μισθών, τα bonus, οι επενδύσεις στην τεχνολογία, οι αποσβέσεις και η ενσωμάτωση εξαγορών πιέζουν την αποτελεσματικότητα. Η Πειραιώς ελέγχει καλύτερα το μέτωπο, ενώ η Alpha εμφανίζει τη μεγαλύτερη πίεση.

Τέταρτον, η ποιότητα ενεργητικού παραμένει ισχυρή – αλλά όχι ίδια για όλους. Οι δείκτες NPE κυμαίνονται από 2,2% έως 3,6%. Δεν υπάρχει συστημικό πρόβλημα, όμως η απόσταση μεταξύ κάλυψης 105% στην Εθνική και 55% στην Alpha είναι μεγάλη και δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Οι νέοι στόχοι για το 2026

Τράπεζα Κεντρικό μήνυμα διοίκησης για το 2026 Eurobank Αύξηση EPS αισθητά πάνω από 10% και RoTBV κοντά στο 17% Εθνική Τράπεζα EPS άνω των €1,40, RoTE άνω του 15% και NIM περίπου 280 μ.β. Alpha Bank EPS €0,41 και αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 13% Πειραιώς EPS περίπου €0,90, NII €2 δισ. και CET1 άνω του 13%

Και οι τέσσερις διοικήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες από ό,τι στην αρχή του έτους. Η αισιοδοξία στηρίζεται στην ταχύτερη αύξηση των δανείων, στην ανθεκτικότητα των καταθέσεων και στην ενίσχυση των προμηθειών. Δεν στηρίζεται πλέον στην προσδοκία ενός νέου επιτοκιακού «δώρου».

Συμπέρασμα: Τέσσερις τράπεζες, τέσσερις διαφορετικές επενδυτικές ιστορίες

Δεν υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος νικητής του εξαμήνου.

Η Eurobank κερδίζει σε μέγεθος, συνολική κερδοφορία και γεωγραφική διαφοροποίηση. Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τον ισχυρότερο και ασφαλέστερο ισολογισμό, αλλά πρέπει να μετατρέψει τα πλεονάζοντα κεφάλαια σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και αποδόσεις. Η Πειραιώς έχει την καλύτερη λειτουργική μηχανή και τον χαμηλότερο δείκτη NPE, αλλά λειτουργεί με το μικρότερο κεφαλαιακό μαξιλάρι. Η Alpha Bank παρουσιάζει την ταχύτερη εμπορική επιτάχυνση, παραμένει όμως πίσω σε κόστος, NPE και κάλυψη προβληματικών δανείων.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι ότι ο κλάδος παρήγαγε κέρδη άνω των €2,5 δισ. χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στην άνοδο των επιτοκίων. Αυτό ανεβάζει τον πήχη. Από εδώ και πέρα, η αγορά δεν θα επιβραβεύει απλώς την υψηλή κερδοφορία. Θα επιβραβεύει την ποιότητα των κερδών, τη δυνατότητα διανομής κεφαλαίου και την απόδειξη ότι η πιστωτική ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί χωρίς έκπτωση στο ρίσκο.