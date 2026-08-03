Τραμπ-κατά-των-πετρελαϊκών-εταιρειών:-«Μειώστε-τώρα-τις-τιμές-του-πετρελαίου-στους-καταναλωτές-σας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές τη Δευτέρα, επικρίνοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικ Γουίρθ, επειδή δεν απέδωσε τα εύσημα στην κυβέρνησή του στις προσπάθειες της να βοηθήσει τη βιομηχανία πετρελαίου.

Ο Τραμπ επέκρινε τον Γουίρθ επειδή δεν απέδωσε τα εύσημα στην κυβέρνησή του – σε τηλεοπτική συνέντευξη – για τη βοήθεια που έδωσε στις πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας αγοράς στη Βενεζουέλα.

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«Το μόνο πράγμα που ξέχασε βολικά να αναφέρει είναι ότι, χωρίς την ιδιοφυΐα, την προνοητικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν ΝΕΚΡΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για παράδειγμα, πέταξαν τον Μάικ και την Chevron έξω από τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα επέστρεψαν, πολύ μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, περιμένοντας να κάνουν περιουσία!».

«Αυτό ισχύει και για άλλες εταιρείες πετρελαίου… και ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΩΡΑ τις τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές σας (λιανικής!),» δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης και οι ανησυχίες για το κόστος ζωής θέτουν σε πολιτικό κίνδυνο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου κατρακύλησαν μετά την ματαίωση της προγραμματισμένης «μαζικής επίθεσης» στο Ιράν από τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο, αλλά οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων δεν ακολουθούν απαραίτητα το ίδιο μοτίβο.

Τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας από τις Exxon Mobil, Chevron, Valero Energy και Marathon Petroleum τόνισαν την ώθηση που έλαβαν οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου από τις υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και τα περιθώρια διύλισης μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Η Valero ανακοίνωσε τα ισχυρότερα τριμηνιαία κέρδη της από την ενεργειακή κρίση του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ η Chevron κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και έξι χρόνια.

- Reuters