Τραμπ:-Σήμερα-αρχίζουν-ξανά-οι-συνομιλίες-με-το-Ιράν,-υπάρχει-προοπτική-συμφωνίας

Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8). Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια «μαζική επίθεση» κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία επίτευξης συμφωνίας τόσο για τα Στενά του Ορμούζ όσο και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από το γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη θα επαναληφθούν τη Δευτέρα.

«Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης, γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι σύμμαχοι ζήτησαν να μην προχωρήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε ληφθεί η απόφαση για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως είπε, το αίτημα για να ακυρωθεί η επίθεση διατυπώθηκε τόσο από συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, όσο και από το ίδιο το Ιράν.

«Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε “ας δούμε”. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και στη συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή, όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», δήλωσε.

.@POTUS: “I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would’ve been a massive attack… The reason they asked [to call it off] is they think there’s a deal. There’s a deal on Hormuz and then… https://t.co/VlwtUEB3LR pic.twitter.com/uNNQqCya5n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ζήτησε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τα αμερικανικά σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η σχεδιαζόμενη επίθεση θα είχε στόχο ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ωστόσο, υπενθύμισε ότι το Σάββατο είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «οπλισμένες, έτοιμες και σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» απέναντι στην Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ

Από την πλευρά του, το Ιράν αρνείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ματαιώσει τα σχέδια στρατιωτικής επίθεσης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ο ανόητος Τραμπ έχει ξεμείνει από δυνάμεις!».