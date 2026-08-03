Τσίπρας-για-πυρκαγιές:-«Η-τραγωδία-πρέπει-να-γίνει-αφετηρία-αλλαγών-και-όχι-μια-ετήσια-κανονικότητα»

Μήνυμα ενότητας, περισυλλογής και προβληματισμού για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας απηύθυνε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τονίζει ότι η Ελλάδα βιώνει μια ανθρώπινη, περιβαλλοντική και εθνική τραγωδία που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα σημειώνει ότι οι πυρκαγιές καταστρέφουν δάση, περιουσίες, υποδομές και ανθρώπινες ζωές ενώ υπογραμμίζει πως το ζητούμενο δεν είναι η κοινωνία να αποδεχθεί την επανάληψη τέτοιων φαινομένων, αλλά να αναζητήσει τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να μην επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

«Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Είναι η δραματική ερώτηση: τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η παρούσα στιγμή δεν προσφέρεται ούτε για απόδοση ευθυνών ούτε για δικαιολογίες, αλλά για περισυλλογή και περίσκεψη. Τέλος, εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και αποτίει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, τους πιλότους και όλους όσοι εξακολουθούν να δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει.

Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές.

Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη.

Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν.

Αλλά η δραματική ερώτηση».

Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της.

Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.

Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας.

Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη.

Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.