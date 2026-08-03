Χρηματιστήριο: Εκρηκτική πρεμιέρα Αυγούστου – Κατέκτησε τις 2.600 μονάδες με τράπεζες και τζίρο 264,5 εκατ. ευρώ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες με άνοδο 1,64%, μετατρέποντας τη Δευτέρα σε μία από τις ισχυρότερες συνεδριάσεις της πρόσφατης περιόδου. Διπλή υπέρβαση για την αγορά, καθώς ο τραπεζικός δείκτης πέρασε και τις 3.000 μονάδες, με την Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στο +4,17%.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα και ο Αύγουστος για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά δεν περιορίστηκε σε μία ακόμη ανοδική συνεδρίαση, αλλά πραγματοποίησε μια καθαρή επίδειξη ισχύος, διασπώντας το κρίσιμο ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.600 μονάδων και κλείνοντας κοντά στα υψηλά ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.611,77 μονάδες, ενισχυμένος κατά 42,02 μονάδες ή 1,64%, έχοντας ξεκινήσει από την περιοχή των 2.570 μονάδων. Η εικόνα του ενδοσυνεδριακού διαγράμματος ήταν χαρακτηριστική: μετά τις αρχικές διακυμάνσεις, οι αγοραστές ανέλαβαν σταδιακά τον έλεγχο, απορρόφησαν τις περιορισμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και οδήγησαν τον δείκτη σε διαδοχικά υψηλότερα επίπεδα έως το τέλος.

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν ήταν απλώς ότι ο δείκτης πέρασε στιγμιαία πάνω από τις 2.600 μονάδες. Ήταν ότι παρέμεινε πάνω από αυτές και έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες, προσδίδοντας σαφώς μεγαλύτερη τεχνική αξιοπιστία στη διάσπαση.

Η εικόνα της συνεδρίασης

Δείκτης – στοιχείο Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.611,77 μονάδες +1,64% FTSE Large Cap 6.654,51 μονάδες +1,59% Τραπεζικός Δείκτης 3.030,77 μονάδες +2,22% Τζίρος αγοράς 264,47 εκατ. ευρώ — Τζίρος υψηλής κεφαλαιοποίησης 192,09 εκατ. ευρώ —

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 264,47 εκατ. ευρώ, επίπεδο ισχυρό σε απόλυτους όρους, το οποίο προσέδωσε ουσία και ποιότητα στην ανοδική κίνηση. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για μία εύκολη άνοδο μέσα σε συνθήκες συναλλακτικής απραξίας, αλλά για μια συνεδρίαση με σημαντική κινητοποίηση κεφαλαίων και ουσιαστική συμμετοχή των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 1,59%, στις 6.654,51 μονάδες, ενώ σχεδόν 192,1 εκατ. ευρώ από τη συνολική αξία συναλλαγών κατευθύνθηκαν στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Διπλό ορόσημο για αγορά και τράπεζες

Η συνεδρίαση είχε δύο ισχυρούς συμβολισμούς. Ο πρώτος ήταν η κατάκτηση των 2.600 μονάδων από τον Γενικό Δείκτη. Ο δεύτερος ήταν η υπέρβαση των 3.000 μονάδων από τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε στις 3.030,77 μονάδες, με άνοδο 2,22%.

Οι τράπεζες αποτέλεσαν ξανά τον βασικό κινητήρα της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ο κλάδος στον οποίο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος, μετά και την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Η Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 4,17%, κλείνοντας ακριβώς στα 10 ευρώ. Η επιστροφή σε διψήφια τιμή έχει ισχυρό συμβολισμό, αλλά και ουσιαστική τεχνική σημασία, καθώς συνοδεύτηκε από συναλλαγές περίπου 4,66 εκατ. μετοχών.

Η Alpha Bank ακολούθησε με κέρδη 2,91%, στα 4,39 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,17%, στα 16,45 ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,50 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,12%.

Η διαφοροποίηση στις επιμέρους αποδόσεις δείχνει ότι οι τοποθετήσεις δεν πραγματοποιούνται μηχανικά σε ολόκληρο τον κλάδο. Οι επενδυτές εξακολουθούν να σταθμίζουν τις αποτιμήσεις, την κερδοφορία, τις διανομές κεφαλαίων και τις προοπτικές πιστωτικής επέκτασης κάθε τράπεζας ξεχωριστά.

Ισχυρή συμμετοχή από βιομηχανία, κατασκευές και ενέργεια

Η άνοδος δεν περιορίστηκε στις τράπεζες. Η συμμετοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από τη βιομηχανία, τις κατασκευές, την ενέργεια και τις υποδομές έδωσε μεγαλύτερο βάθος στη συνεδρίαση.

Η Aktor Group σημείωσε άνοδο 4,61%, στα 10,90 ευρώ, ενώ η ElvalHalcor ενισχύθηκε κατά 4,14% και η Viohalco κατά 4,07%. Η εικόνα αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τις βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν σημαντική έκθεση στα μεγάλα έργα, στις υποδομές και στην επενδυτική δραστηριότητα.

Η Jumbo σημείωσε κέρδη 3,06%, στα 24,94 ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε με άνοδο 2,95%, στα 52,30 ευρώ. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,15%, η Metlen κατά 2,22% και η Τιτάν κατά 1,34%.

Η άνοδος της Motor Oil είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στις ευρωπαϊκές αγορές οι ενεργειακές μετοχές πιέζονταν από τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, η HelleniQ Energy υποχώρησε κατά 0,77%, αποτυπώνοντας τη διαφορετική αποτίμηση των δύο διυλιστηριακών ομίλων από την αγορά.

Ο ΟΤΕ συνέχισε τη θετική του πορεία με άνοδο 1,90%, στα 20,40 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,62 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,44%.

Αντίδραση σημείωσε και η Allwyn, η οποία έκλεισε στα 13,61 ευρώ με κέρδη 2,02%. Η σημερινή άνοδος περιορίζει μέρος της προηγούμενης αδυναμίας της μετοχής, χωρίς πάντως να αρκεί ακόμη για να θεωρηθεί ότι έχει αντιστραφεί πλήρως η βραχυπρόθεσμη εικόνα της.

Η Coca-Cola HBC δεν κατάφερε να ανακόψει την άνοδο

Από τις ελάχιστες μετοχές που κινήθηκαν αντίθετα προς το γενικό ρεύμα ήταν η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 1,37%, στα 57,70 ευρώ.

Η πτώση της μεγαλύτερης σε χρηματιστηριακή αξία εταιρείας του ταμπλό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάγνωση της συνεδρίασης. Παρά το γεγονός ότι η Coca-Cola HBC άσκησε αρνητική επίδραση στους βασικούς δείκτες λόγω της μεγάλης στάθμισής της, ο Γενικός Δείκτης κατόρθωσε να κλείσει με άνοδο 1,64%.

Αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη στις τράπεζες και στα υπόλοιπα blue chips ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να υπερκαλύψει την πίεση από έναν από τους βαρύτερους τίτλους της αγοράς.

Πτωτικά κινήθηκαν ακόμη η HelleniQ Energy με απώλειες 0,77%, ο ΑΔΜΗΕ με 0,44% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 0,31%. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πιέσεις ήταν περιορισμένες και δεν άλλαξαν τη συνολική εικόνα της συνεδρίασης.

Το διεθνές περιβάλλον έδωσε πρόσθετη ώθηση

Η ελληνική αγορά κινήθηκε μέσα σε ένα ευνοϊκότερο διεθνές περιβάλλον. Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τον Αύγουστο ανοδικά, καθώς οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν περιόρισαν προσωρινά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο και οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση άνω του 4%. Ο γερμανικός DAX κατέγραφε μάλιστα από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. citeturn901599news68

Η υποχώρηση του πετρελαίου λειτουργεί θετικά για το γενικό επενδυτικό κλίμα, καθώς μειώνει τους άμεσους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα, υψηλότερο ενεργειακό κόστος και πρόσθετες πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, η αγορά γνωρίζει ότι η γεωπολιτική αποκλιμάκωση παραμένει εύθραυστη και ότι οι προσδοκίες διπλωματικής λύσης δεν ισοδυναμούν ακόμη με οριστική αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. citeturn901599news68turn901599news72

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το διεθνές risk-on κλίμα λειτούργησε ως επιταχυντής μιας ανοδικής τάσης που είχε ήδη διαμορφωθεί. Η σημερινή συνεδρίαση δεν ήταν αποκλειστικά προϊόν του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στηρίχθηκε στις προσδοκίες για τα εταιρικά αποτελέσματα, στην ισχυρή εικόνα των τραπεζών και στη συνεχιζόμενη επανατοποθέτηση κεφαλαίων σε ελληνικές μετοχές.

Η τεχνική εικόνα μετά τη διάσπαση

Από τεχνική άποψη, η υπέρβαση των 2.600 μονάδων αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα στρογγυλό επίπεδο με ισχυρή ψυχολογική σημασία, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως φυσικό σημείο κατοχύρωσης κερδών.

Το γεγονός ότι ο δείκτης έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες και όχι οριακά πάνω από τις 2.600 περιορίζει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί η κίνηση ως απλή ενδοσυνεδριακή υπέρβαση. Η ανοδική κλίση στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης και το κλείσιμο κοντά στα υψηλά επιβεβαιώνουν ότι οι αγοραστές παρέμειναν ενεργοί μέχρι το τέλος.

Η περιοχή των 2.600 μονάδων μετατρέπεται πλέον στην πρώτη κρίσιμη ζώνη στήριξης. Η παραμονή του δείκτη πάνω από αυτήν στις επόμενες συνεδριάσεις θα ενίσχυε το ενδεχόμενο συνέχισης της κίνησης προς τις 2.625 μονάδες και, στη συνέχεια, προς την περιοχή των 2.650 μονάδων.

Σε περίπτωση κατοχύρωσης κερδών, η ζώνη των 2.570–2.580 μονάδων αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό χαμηλότερο επίπεδο άμυνας. Μία επιστροφή προς τα εκεί δεν θα ακύρωνε αυτομάτως την ανοδική τάση. Αντίθετα, μετά την ταχύτητα της τελευταίας κίνησης, μια ελεγχόμενη διόρθωση θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσιολογική.

Αυτό που θα δημιουργούσε προβληματισμό θα ήταν μια γρήγορη επιστροφή κάτω από τις 2.600 μονάδες, συνοδευόμενη από έντονη αύξηση των πωλήσεων. Προς το παρόν, όμως, η εικόνα του ταμπλό δεν δείχνει αδυναμία. Δείχνει επιτάχυνση.

Η αγορά ανεβάζει τον πήχη

Η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας έστειλε ένα σαφές μήνυμα: το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαθέτει αγοραστική δυναμική και δεν δείχνει διατεθειμένο να παραδώσει εύκολα τα κέρδη των προηγούμενων μηνών.

Η κατάκτηση των 2.600 μονάδων, η άνοδος του τραπεζικού δείκτη πάνω από τις 3.000 μονάδες και ο ισχυρός τζίρος δημιουργούν ένα νέο τεχνικό και ψυχολογικό πλαίσιο. Οι αποτιμήσεις έχουν πλέον ανέβει και οι απαιτήσεις γίνονται μεγαλύτερες. Η αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να τροφοδοτείται από κερδοφορία, επιχειρηματικές συμφωνίες και εισροές κεφαλαίων, προκειμένου η άνοδος να αποκτήσει διάρκεια.

Η σημερινή συνεδρίαση, πάντως, ήταν ένα φοβερό ξεκίνημα εβδομάδας. Και κυρίως ήταν μια συνεδρίαση που δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες: οι 2.600 μονάδες δεν αποτελούν πλέον απλώς τον επόμενο στόχο. Αποτελούν το νέο πεδίο μάχης της ελληνικής αγοράς.