aπώλειες-στην-Ασία:-Βουτιά-άνω-του-5%-για-τον-kospi

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Αρνητικά ξεκίνησε η εβδομάδα στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,91%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,06%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5,13%, ενώ αντίθετα ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq είχε κέρδη 2,4%.

Ο αυστραλιανός δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 δεν άλλαξε σημαντικά.

Οι τιμές του πετρελαίου, πάντως, υποχώρησαν αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν και ότι αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου συνομιλίες για εκεχειρία.