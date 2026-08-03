aπώλειες-στην-Ασία:-Βουτιά-άνω-του-5%-για-τον-kospi

Αρνητικά ξεκίνησε η εβδομάδα στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας.
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Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,91%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,06%.
Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5,13%, ενώ αντίθετα ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq είχε κέρδη 2,4%.
Ο αυστραλιανός δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 δεν άλλαξε σημαντικά.
Οι τιμές του πετρελαίου, πάντως, υποχώρησαν αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν και ότι αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου συνομιλίες για εκεχειρία.
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