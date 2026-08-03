Amazon: Ξεπέρασε το ορόσημο των 3 τρισ. δολ. – Μόλις η 5η εταιρεία που το καταφέρνει

Το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων ξεπέρασε για πρώτη φορά η χρηματιστηριακή αξία της Amazon τη Δευτέρα, καθώς το νέο κύμα αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σε νέα υψηλά.

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Το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων ξεπέρασε για πρώτη φορά η χρηματιστηριακή αξία της Amazon τη Δευτέρα, καθώς το νέο κύμα αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σε νέα υψηλά.

Συγκεκριμένα, η μετοχή ενισχύεται μέχρι και 5,3% στην Wall Street, με την αξία του κολοσσού του e-commerce να εκτοξεύεται σε εντυπωσιακά επίπεδα, προσθέτοντας δυναμική στο ράλι της περασμένης εβδομάδας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που κατέγραψαν σημαντική επιτάχυνση των εσόδων κυρίως λόγω του cloud τομέα.

Η Amazon εντάσσεται μαζί με τις Nvidia, Alphabet, Microsoft και Apple στο πολύ κλειστό κλαμπ των πέντε εταιρειών που έφτασαν σε αυτά τα μεγέθη.

Η Amazon είχε βιώσει ένα σχεδόν τριμηνιαίο sell off, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις μετοχές εταιρειών που είχαν δεσμευτεί να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της υποχώρησε σχεδόν 18% μεταξύ του ρεκόρ της στις 6 Μαΐου και του τριμηνιαίου χαμηλού που σημείωσε τον περασμένο μήνα.

Αυτοί οι φόβοι υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η εταιρεία ανέφερε ότι τα έσοδα για τη μονάδα Amazon Web Services το τελευταίο τρίμηνο σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2021. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά τα αποτελέσματα, η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 15%, η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια, προσθέτοντας αξία σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό βοήθησε την Amazon να καταλάβει τη θέση ως η μετοχή της Magnificent Seven ομάδας με την καλύτερη απόδοση φέτος. Ο δείκτης των μεγάλων τεχνολογικών ανταγωνιστών της έχει δυσκολευτεί φέτος, κερδίζοντας μόνο 2,1% σε σύγκριση με το 10% του S&P 500.

Η Wall Street παραμένει επίσης εξαιρετικά αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Amazon. Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών προβλέπει ότι η μετοχή θα αυξηθεί κατά περίπου 14% κατά τη διάρκεια του έτους από το σημείο που διαπραγματεύεται σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.