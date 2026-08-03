efood: Ξεπέρασαν τους 14.000 οι διανομείς – Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών για την Go Delivery το 2025

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 74,73%.

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Με το δίκτυο των συνεργαζόμενων διανομέων να ξεπερνά πλέον τους 14.000, η Go Delivery, η εταιρεία του ομίλου Delivery Hero που παρέχει τις υπηρεσίες διανομής για τις παραγγελίες του efood, κατέγραψε το 2025 ισχυρή αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της. Η ενίσχυση του στόλου των διανομέων, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου των παραδόσεων, αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Go Delivery αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία της Online Delivery, στην οποία ανήκει και διαχειρίζεται το efood, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διανομής για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών λιανικής και άλλων καταναλωτικών αγαθών που παραγγέλλονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 74,73%.

Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,61 εκατ. ευρώ, από 4,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 79,48%.

Παράλληλα, το 2025 αυξήθηκαν και τα λοιπά έξοδα και οι ζημίες της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες αμοιβές για τις υπηρεσίες διανομής, εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων διανομέων, ακολουθώντας την άνοδο των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας efood.