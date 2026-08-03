Eurobank: Αναθεώρηση από την UBS με νέα τιμή-στόχο

Η UBS έχει καθορίσει νέα, ανώτερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Eurobank, ανεβάζοντας την στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ, όπως προκύπτει από ανάλυση που δημοσιεύθηκε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της τράπεζας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με τη νέα τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή φτάνει το 15%.

Η τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω της καθοδήγησης για κερδοφορία και απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, μετά από ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο, το οποίο επηρεάστηκε θετικά από την καλύτερη απόδοση της αναμενόμενης πιστωτικής επέκτασης και τις συνεχιζόμενες υψηλές επιδόσεις στη διαχείριση κεφαλαίων.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει αυξήσει τον στόχο της πιστωτικής επέκτασης σε 4,5 δισ. ευρώ από 3,8 δισ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη καθοδήγηση, μια εξέλιξη που σε συνδυασμό με την αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οδηγεί σε αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης καθαρών εσόδων από τόκους σε περίπου 7% (αρχική καθοδήγηση 2,5%).

Επιπλέον, η Eurobank έχει αναθεωρήσει ανοδικά τον ρυθμό αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες (περίπου 10% από 7% προηγουμένως), με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία, να τονίζει ότι η δυναμική προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά και τις ισχυρές επιδόσεις σε χορηγήσεις και διαχείριση περιουσίας.

Ως αποτέλεσμα, η Eurobank αναμένει πλέον βασικά οργανικά κέρδη της τάξης των 2 δισ. ευρώ (προηγούμενη καθοδήγηση 1,9 δισ. ευρώ) και αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή, με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του 10%. Η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο 17% σε σύγκριση με 16% της αρχικής καθοδήγησης. Ο στόχος για το CET 1 παραμένει αμετάβλητος (ίσος ή υψηλότερος του 14%).