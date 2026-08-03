Frigoglass: Επιταχύνουν οι θυγατρικές στην Ιβηρική Χερσόνησο

Καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2025 οι δύο θυγατρικές της Frigoglass ΑΒΕΕ στην Ιβηρική Χερσόνησο κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Βασιλείου Σούλη, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

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Οι θυγατρικές αυτές είναι η ισπανική Provisiona Iberia και η πορτογαλική Serlusa Refrigerantes, τις οποίες η Frigoglass εξαγόρασε το 2025, επαναφέροντας λειτουργικό αντικείμενο στην εισηγμένη και επεκτείνοντας τη παρουσία της στην αγορά επαγγελματικής ψύξης στη Νότια Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε εντός προγραμματισμού και η κατάσταση είναι καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε ο κ. Σούλης, χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα νούμερα, καθώς η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων του εξαμήνου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι οι δύο εταιρείες ήταν κερδοφόρες για το σύνολο του 2025 και αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και το 2026. Η πλήρης εικόνα αναμένεται να παρουσιαστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Νέα στρατηγικά σχέδια

Η συμμετοχή στη Frigo DebtCo και οι δύο θυγατρικές στην Ιβηρική αποτελούν σήμερα τους κύριους πυλώνες της Frigoglass ΑΒΕΕ. Η εταιρεία διατηρεί ποσοστό 15% στη Frigo DebtCo, όπου εντάσσεται ο παλαιός λειτουργικός όμιλος Frigoglass.

Ο κ. Σούλης σημείωσε ότι η διοίκηση εξετάζει διάφορα σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του μεγέθους και της κερδοφορίας της εταιρείας. Αυτά τα σχέδια ενδέχεται να αφορούν οργανική ανάπτυξη ή άλλες στρατηγικές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ώριμα σχέδια για δημοσιοποίηση.

«Όταν έχουμε κάτι έτοιμο προς ανακοίνωση, φυσικά θα το δημοσιοποιήσουμε», ανέφερε, αποφεύγοντας να προσδιορίσει το είδος των επόμενων ενεργειών.

Θέμα μερίσματος

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διανομής μερίσματος.

Όπως διευκρίνισε, η απόφαση αυτή θα βασιστεί στις ταμειακές ροές, τη διαθέσιμη ρευστότητα και κυρίως στα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος επεσήμανε ότι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια που δεν κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις, η δυνατότητα διανομής θα εξεταστεί.

Αντίθετα, η επαναγορά ιδίων μετοχών δεν περιλαμβάνεται στα τρέχοντα σχέδια. Σχετικά με την τιμή της μετοχής, ο κ. Σούλης τόνισε ότι η διοίκηση παρακολουθεί την κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα από την αγορά και την προσφορά.

Η προτεραιότητα της διοίκησης, όπως ανέφερε, είναι η ανάπτυξη των εργασιών και της κερδοφορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική αξία της εταιρείας.

Η κατάσταση του 2025 και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Για το 2025, η Frigoglass ΑΒΕΕ παρουσίασε έσοδα 18,8 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, τα οποία προήλθαν από τις θυγατρικές της, οι οποίες ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις από τις 4 Ιουνίου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 27,4%, ενώ οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 651.000 ευρώ, επιβαρυμένες από κόστη περίπου 600.000 ευρώ που σχετίζονταν με την εξαγορά.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα θέματα που υποβλήθηκαν προς ψήφο εγκρίθηκαν ομόφωνα, ανάμεσά τους οι οικονομικές καταστάσεις του 2025, η έκθεση αποδοχών, οι αμοιβές της διοίκησης και η εκλογή της BDO ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2026.