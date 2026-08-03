lavipharm:-Από-την-ανάπτυξη-στην-επιτάχυνση

Η Lavipharm (ΛΑΒΙ) εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης. Οι επόμενοι σταθμοί αφορούν την αύξηση των πωλήσεων, τη διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας και την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης του ομίλου. Η νέα έκθεση της Optima Bank περιγράφει μια εταιρεία που μετασχηματίζεται με ταχύτητα και φιλοδοξεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σήμερα στα 1,566 ευρώ και τη χρηματιστηριακή αξία να διαμορφώνεται στα 267,4 εκατ. ευρώ, η Optima Bank ξεκινά την κάλυψη με σύσταση Buy και τιμή-στόχο 2,08 ευρώ, βλέποντας σημαντικό περιθώριο ανόδου.

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Το μεγάλο στοίχημα δεν περιορίζεται στην οργανική εξέλιξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Η εξαγορά των δικαιωμάτων του Durogesic σε 24 χώρες αλλάζει τις προοπτικές του ομίλου. Η Optima υπολογίζει ότι το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να προσθέσει περίπου 37 εκατ. ευρώ ετήσιων πωλήσεων, με περιθώριο EBITDA κοντά στο 60%, όταν η παραγωγή μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, η Lavipharm αποκτά νέα δυναμική από την ιατρική κάνναβη, την επέκταση του Betaoctine σε έως και 60 χώρες μέσω της συνεργασίας με την iNova Pharmaceuticals και την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Η νέα γραμμή υγρών σκευασμάτων αυξάνει τη δυναμικότητα παραγωγής από περίπου 3,5 εκατ. σε 20 εκατ. φιάλες ετησίως, ενώ οι επενδύσεις στα διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα δημιουργούν πρόσθετη παραγωγική δυνατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Οι αριθμοί που συνοδεύουν τις προβλέψεις της Optima Bank αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής που επιχειρεί η Lavipharm. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η διοίκηση εκτιμά αύξηση πωλήσεων περίπου 24%, πριν ακόμη αρχίσει να συνεισφέρει το Durogesic. Στο σύνολο της χρήσης οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πωλήσεις 90,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2027 προβλέπεται εκτόξευση στα 145,5 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA υπολογίζονται στα 17,7 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 35,1 εκατ. ευρώ το 2027, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 181% μέσα σε μία χρονιά, από 7,4 εκατ. σε 20,7 εκατ. ευρώ. Η παραγωγική δυναμικότητα επαρκεί για αρκετά χρόνια, οι επενδυτικές ανάγκες περιορίζονται μετά το 2026 και οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά από το 2027 και μετά. Η Optima εκτιμά ότι έως το 2030 η Lavipharm θα περάσει από καθαρό δανεισμό σε καθαρό ταμείο, αποκτώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη δυνατότητα για νέες εξαγορές και υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Η αγορά συνήθως χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε έναν τόσο γρήγορο επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Το επόμενο δωδεκάμηνο θα μετρήσει την απόσταση ανάμεσα στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην εκτέλεσή του. Αν οι πωλήσεις, τα περιθώρια και οι ταμειακές ροές κινηθούν κοντά στις προβλέψεις της Optima, τα σημερινά 267,4 εκατ. ευρώ θα αξιολογηθούν με διαφορετικούς όρους. Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να πάτησε μετά την πρόσφατη διόρθωση πάνω στο επίπεδο στήριξης των 1,50 με 1,40 ευρώ και να ετοιμάζεται να πάρει τον ανοδικό δρόμο για το εύρος διακύμανσης που απλώνεται στο εύρος των 1,75 με 2 ευρώ.

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August 3, 2026