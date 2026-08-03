Titan: Ξεκινά το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 20 εκατ. ευρώ από σήμερα

Η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Παρισιού και Euronext Αθηνών, TITC) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Αθηνών, με ποσό έως 20.000.000 ευρώ και διάρκεια έως οκτώ μήνες (31 Μαρτίου 2027), το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα, 3 Αυγούστου 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το πρόγραμμα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 5 Μαΐου 2025 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή σε στελέχη του Ομίλου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.

Η Εταιρία θα παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.