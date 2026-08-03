Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Η Trastor προχωρά σε σειρά σημαντικών εταιρικών αλλαγών, μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 3 Αυγούστου, εγκρίνοντας τόσο την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών όσο και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ).

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με απαρτία 85,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς εκπροσωπήθηκαν 336,04 εκατ. μετοχές επί συνόλου 394,74 εκατ. μετοχών.

Στο πρώτο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 72.873,50 ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί για προγράμματα παροχής κινήτρων προς τον διευθύνοντα σύμβουλο. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση συνολικά 145.747 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 197,44 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394.883.245 μετοχές. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε με ποσοστό 99,64% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Trastor ως ΑΕΔΟΕΕ, μέσω υποβολής σχετικής δήλωσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5193/2025. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι μέτοχοι ενέκριναν και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να εναρμονιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, ο σκοπός της Trastor διατυπώνεται πλέον αποκλειστικά ως η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5193/2025, ενώ τροποποιήθηκαν επίσης οι διατάξεις που αφορούν τη διάθεση των κερδών και τις γενικές καταστατικές προβλέψεις. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους.

Η συνέλευση ολοκληρώθηκε χωρίς να συζητηθούν άλλα θέματα ή να υπάρξουν πρόσθετες ανακοινώσεις.