Έρευνα-ΕΕΑ-pulse:-«Ναι»-από-το-83%-για-μείωση-του-ΦΠΑ-στα-βασικά-αγαθά-και-του-Ειδικού-Φόρου-Κατανάλωσης-στα-καύσιμα

H ακρίβεια εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα για το 83% των συμμετεχόντων σε έρευνα της Pulse RC που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα στην Περιφέρεια Αττικής, για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, προβάδισμα συγκεντρώνει η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, με το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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Πιο αναλυτικά, η έρευνα καταγράφει ότι η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, με το 61% να απαντά ότι οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα. Το άθροισμα πάντως, όλων όσοι απαντούν «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό» διατηρείται υψηλό στα επίπεδα του 83%.

Τα βασικά αγαθά (φαγητό, τρόφιμα, ποτά, αγορές super market) εξακολουθούν να προβληματίζουν τους

περισσότερους, σε ποσοστό 63%, που είναι ελαφρώς ενισχυμένο από την προηγούμενη έρευνα. Η ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, θέρμανση) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 23% (ελαφρώς μειωμένο), αλλά με υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αυτοπασχολούμενων.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την ευρεία κοινωνική αποδοχή της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ως μέτρου για τον περιορισμό των τιμών. Συγκεκριμένα, το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με το 58% να απαντά «σίγουρα θετικά» και το 25% «μάλλον θετικά». Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την αξιολόγηση των πολιτών για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», η οποία δημιουργήθηκε για τη σύγκριση τιμών προϊόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 32% αξιολογεί θετικά την εφαρμογή, ενώ το 49% διατυπώνει αρνητική αξιολόγηση και το 19% δεν εκφράζει άποψη.

Όσον αφορά τις κινήσεις της κυβέρνησης για την υποστήριξη των ευάλωτων οικονομικά ομάδων και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι συμμετέχοντες στην έρευνα τις υποδέχονται με ενδιαφέρον και θετική προδιάθεση.

«Σε σωστή κατεύθυνση» βρίσκει την καταβολή των επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε

οικογένειες με παιδιά και γενικά σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, η πλειονότητα (59%) των

συμμετεχόντων – αν και οι περισσότεροι από αυτούς (51%) κρίνουν ότι χρειάζονται κι άλλα. Το 32%

βρίσκει ότι κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Επίσης, «Θετικά» (Σίγουρα ή Μάλλον) αξιολογείται από έξι τους δέκα αυτοαπασχολούμενους (60%) η νέα

ρύθμιση στην οποία προχωράει η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο με έως και 72 δόσεις. Το 31% αντίθετα την αξιολογεί αρνητικά.

Όσον αφορά τις διακοπές, οι περισσότεροι κάτοικοι της Αττικής (43%) απαντούν ότι θα πάνε τις «ίδιες μέρες» με πέρυσι. Ακολουθούν οι απαντήσεις «Λιγότερες μέρες» (26%) και «Καθόλου» (24%).

Κύριοι λόγοι για όσους θα κάνουν λιγότερες ή καθόλου διακοπές: οι οικονομικές δυσκολίες γενικώς (66% όσων θα πάνε λιγότερες ημέρες ή δεν θα πάνε καθόλου) και το κόστος διαμονής (16%).

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η έρευνα της Pulse RC αποτυπώνει με σαφήνεια αυτό που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει διαχρονικά: η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι το 83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή. Η μείωση των έμμεσων φόρων αποτελεί πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και στην τόνωση της αγοράς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.»