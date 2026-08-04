Αναθεωρημένο καταστατικό για ΟΛΠ με προοπτική επέκτασης εγχώρια και διεθνώς

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς διαμορφώνει την εταιρική υποδομή που απαιτείται για την ενίσχυση της παρουσίας του σε νέες λιμενικές, επενδυτικές και εφοδιαστικές δραστηριότητες μέσω των προτεινόμενων αλλαγών στο καταστατικό του.

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Οι τροποποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Αυγούστου 2026, προσφέρουν στην ΟΛΠ Α.Ε. ένα ευρύτερο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές, να αποκτά ή να πωλεί μετοχές και να αναλαμβάνει τη διαχείριση λιμένων και εγκαταστάσεων εκτός Πειραιά.

Οι νέες ρυθμίσεις, όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές στο -, δεν υποδηλώνουν αυτόματα την άμεση συμμετοχή του ΟΛΠ σε συγκεκριμένες επενδύσεις ή διαγωνισμούς. Ωστόσο, δημιουργούν το αναγκαίο καταστατικό πλαίσιο ώστε η εταιρεία να μπορεί στο μέλλον να εξετάζει και να υλοποιεί τέτοιες πρωτοβουλίες χωρίς περιορισμούς από τον τρέχοντα εταιρικό σκοπό της.

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού. Σε αυτό προστίθεται η δυνατότητα ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση λιμενικών υποδομών εκτός του Πειραιά.

Η πρόβλεψη επεκτείνεται ρητά στη διαχείριση άλλων λιμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στον σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς παραχώρησης, σε κοινοπρακτικά επενδυτικά σχήματα ή σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διατύπωσης «ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά», η οποία δεν περιορίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας μόνο σε όσες αναφέρονται στο καταστατικό. Αντίθετα, της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων που θα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον λιμενικό και μεταφορικό τομέα.

Διεύρυνση στις υπηρεσίες logistics

Στον νέο εταιρικό σκοπό περιλαμβάνεται επίσης η διαχείριση και παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η προσθήκη διευρύνει τις δυνατότητες του ΟΛΠ πέρα από τις παραδοσιακές λιμενικές λειτουργίες.

Η εταιρεία θα μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέουν τη διακίνηση φορτίων μέσω του λιμένα με την αποθήκευση, τη διανομή, τις χερσαίες μεταφορές και την οργάνωση των εμπορευματικών ροών.

Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του ΟΛΠ στην αλυσίδα μεταφοράς, μετατρέποντάς τον από διαχειριστή λιμενικών υποδομών σε πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς ναυτιλιακές εταιρείες, μεταφορικές επιχειρήσεις και διακινητές φορτίων.

Η προσθήκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή λιμάνια δεν περιορίζονται πλέον στην εξυπηρέτηση πλοίων και φορτίων. Αντίθετα, αναπτύσσουν δίκτυα logistics, αποθηκευτικές υποδομές, διατροπικές συνδέσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Δυνατότητα επενδύσεων και εξαγορών

Ιδιαίτερα διευρυμένη είναι η νέα πρόβλεψη για την τοποθέτηση κεφαλαίων σε άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διατύπωση, ο ΟΛΠ θα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό.

Η διάταξη δεν περιορίζει την εταιρεία σε επενδύσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαχείριση λιμένων, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ενέργεια, οι λιμενικές υπηρεσίες ή η ανάπτυξη υποδομών.

Επιπλέον, το νέο καταστατικό επιτρέπει ρητά την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, καθώς και την απόκτηση και εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

Αυτές οι προβλέψεις δίνουν στον ΟΛΠ τη δυνατότητα να διαχωρίζει νέες δραστηριότητες σε αυτόνομες εταιρικές δομές, να συμμετέχει σε επενδυτικά σχήματα με τρίτους ή να προχωρεί σε εξαγορές, εφόσον ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα εκποίησης συμμετοχών επιτρέπει στην εταιρεία να αναδιαρθρώνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και να αποχωρεί από δραστηριότητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη στρατηγική της.

Ο Πειραιάς παραμένει στο επίκεντρο

Η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού δεν επηρεάζει τον βασικό ρόλο του ΟΛΠ ως διαχειριστή του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας.

Στο καταστατικό παραμένει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση, που υπογράφηκε το 2002 και τροποποιήθηκε το 2016, καθορίζει το πλαίσιο εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του λιμένα Πειραιά.

Η έδρα της εταιρίας παραμένει στον Δήμο Πειραιώς και η διάρκεια της συνεχίζει να ορίζεται έως την 1η Μαρτίου 2098.

Παράλληλα, το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή η διάταξη συμπληρώνει το νέο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, παρέχοντας στον ΟΛΠ τη δυνατότητα δημιουργίας φυσικής παρουσίας σε περιοχές όπου ενδέχεται να αναλάβει νέα έργα ή επενδύσεις.

Οι καταστατικές αλλαγές δεν προδικάζουν τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας. Ωστόσο, διευρύνουν ουσιαστικά τις διαθέσιμες επιλογές της και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για μια στρατηγική επέκτασης πέρα από τα όρια του Πειραιά.

Έτσι, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως επενδυτική πλατφόρμα στον τομέα των λιμένων και των logistics, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την οικονομική βάση και τη διεθνή διασύνδεση που έχει αναπτύξει μέσω της λειτουργίας του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ