Ασία:-Η-Κίνα-στηρίζει-τις-αγορές,-πιέσεις-σε-Ιαπωνία-και-Χονγκ-Κονγκ

Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας την Τρίτη (4/8), με τα futures στις ΗΠΑ ελαφρώς υψηλότερα, μετά τη σημαντική άνοδο των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία τροφοδοτήθηκε από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύονταν κατά περίπου 0,2%, ή 124 μονάδες. Τα futures του S&P 500 σημείωναν άνοδο περίπου 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 κέρδιζαν 0,3%.

Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας εγκατέλειψε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,37%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε περισσότερο από 5%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,24% και ο Topix υποχώρησε κατά 0,25%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 1,2%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,7%. Αντίθετα, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,2%.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, με τον Dow Jones να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης οι μετοχές της Nvidia και της Meta Platforms, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι Alphabet (μητρική της Google) και Microsoft.

«Η επενδυτική διάθεση παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη στις αρχές του μήνα», δήλωσε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers. Όπως σημείωσε, τα τελευταία στοιχεία για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, καθώς και τα πρόσφατα εταιρικά αποτελέσματα, ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι οι προοπτικές επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, σε μια περίοδο όπου οι αποτιμήσεις έχουν γίνει σημαντικά ελκυστικότερες μετά τη βαθιά διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο.

Πρόσθετη στήριξη στις μετοχές παρείχε και η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 5,1%, κλείνοντας στα 80,34 δολάρια το βαρέλι, μετά την υπαναχώρηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τα σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σήμερα στα εταιρικά αποτελέσματα των Caterpillar και McDonald’s, ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της και η κατασκευάστρια ημιαγωγών AMD.

Στο μέτωπο της μακροοικονομίας, εντός της ημέρας αναμένονται τα στοιχεία για τις εργοστασιακές παραγγελίες του Ιουνίου, καθώς και τα στοιχεία για το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο του ίδιου μήνα.