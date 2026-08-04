Αύξηση περιθωρίων διύλισης τον Ιούλιο, ενίσχυση για την Motor Oil

Το περιβάλλον για τα μεσογειακά διυλιστήρια τον Ιούλιο παρουσίασε εξαιρετικά θετικές συνθήκες, με τα περιθώρια διύλισης να σημειώνουν την υψηλότερη αύξησή τους για το έτος, δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές για ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο εταιρειών όπως η Motor Oil και η Helleniq Energy.

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Όπως αναφέρεται από τη Beta Securities, ο Ιούλιος αποτέλεσε τον καλύτερο μήνα του 2026 για τη διύλιση, με τα μεσογειακά benchmark margins να αγγίζουν υψηλά επίπεδα πολλών μηνών.

Η πιο εντυπωσιακή επίδοση παρατηρήθηκε στο περιθώριο Hydrocracking (Ελευσίνα), το οποίο εκτινάχθηκε στα 36,3 δολάρια ανά βαρέλι, από μόλις 7,7 δολάρια τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 372% σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, το περιθώριο Cracking (Ασπρόπυργος) διαμορφώθηκε στα 27,4 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 9,2 δολαρίων πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 198%, ενώ το Hydroskimming (Θεσσαλονίκη) αυξήθηκε στα 23,8 δολάρια ανά βαρέλι, από 8,2 δολάρια, με ενίσχυση 190%.

Ταυτόχρονα, η μέση τιμή του Brent ανήλθε στα 84 δολάρια ανά βαρέλι, αυξημένη κατά 21% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025, διατηρώντας επίπεδα που υποστηρίζουν την κερδοφορία των διυλιστηρίων, αν και χωρίς να επαναληφθούν οι ακραίες τιμές του δεύτερου τριμήνου.

Σημαντική ήταν και η θετική εικόνα στην αγορά πετροχημικών, όπου τα περιθώρια κέρδους του πολυπροπυλενίου υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας στα 297 δολάρια ανά τόνο, από 144 δολάρια πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας αύξηση 106%.

Επιπλέον, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διαμορφώθηκε στο 1,142, σε σχέση με 1,168 τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρή συναλλαγματική ενίσχυση για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που έχουν έσοδα σε δολάρια.

Συνολικά, οι συνθήκες της αγοράς τον Ιούλιο προσέφεραν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα περιθώρια διύλισης να βρίσκονται σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ιδιαίτερα ισχυρή λειτουργική κερδοφορία στο γ’ τρίμηνο για τους μεσογειακούς ομίλους διύλισης, όπως η Motor Oil και η Helleniq Energy, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή.