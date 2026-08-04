Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ετεροκαθορίζεται – Δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται. Ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Αυτά υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Εποχή».

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«Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει. Παραμένει η αντιπαράθεση Αριστεράς – Δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού, του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημείωσε, τονίζοντας: «Οι αποφάσεις του συνεδρίου μας, της πρόσφατης ΚΕ, η ομιλία μου, συνιστούν ενιαία, σαφή θέση». «Σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις όμορων χώρων, εμείς πιστεύουμε ότι η Αριστερά δεν πρέπει να περιχαρακώνεται στις ιδέες της και να περιμένει το πότε θα ωριμάσουν οι αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες για να περάσουμε στον σοσιαλισμό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, είπε: «Θα δεχθούμε κριτική και θα ασκήσουμε κριτική στα όμορα κόμματα χωρίς ποτέ να ξεστρατίζουμε από τον μονομέτωπο αγώνα κατά της Δεξιάς. Και στα τυχόν… ‘ραπίσματα’ δεν θα γυρνάμε το άλλο μάγουλο», ενώ δήλωσε επίσης πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δουλεύει εντατικά για ένα προοδευτικό μέτωπο με πρώτη θετική απάντηση των Οικολόγων Πράσινων».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη» γιατί η Πολιτική Οικολογία βρίσκεται στον πυρήνα των θέσεων του κόμματος, ενώ σε ό,τι αφορά στην Νέα Αριστερά σχολίασε πως «μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν».

- sofokleous10.gr

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