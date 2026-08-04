Ερμιονίδα: Προχωρά η ανέγερση του νέου ξενοδοχείου του σεΐχη Ταχνούν

Το νέο επενδυτικό σχέδιο του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Ερμιονίδα πλησιάζει στην υλοποίησή του, καθώς το δημοτικό συμβούλιο Ερμιονίδας έδωσε ομόφωνη θετική γνωμοδότηση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανέγερση ενός τριών αστέρων ξενοδοχείου, δυναμικότητας 612 κλινών, από την εταιρεία Erigon.

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Η δημόσια διαβούλευση για το έργο είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αυτή η ανάπτυξη διακρίνεται σημαντικά από το πολυτελές Scarlet Beach Resort & Spa, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, που επίσης αναπτύσσεται από τον ίδιο επενδυτικό όμιλο στην ίδια περιοχή με το brand Waldorf Astoria της Hilton. Ενώ το Scarlet αποσκοπεί στην αγορά της υπερπολυτελούς φιλοξενίας, το νέο έργο στοχεύει σε ένα ευρύτερο κοινό, επιδιώκοντας να καλύψει τη ζήτηση για οργανωμένες διακοπές σε πιο προσιτές τιμές.

Το νέο έργο

Το έργο αναπτύσσεται μέσω της Erigon Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 80.521 τετραγωνικών μέτρων, σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από την Ερμιόνη. Η προς δόμηση επιφάνεια υπολογίζεται σε 10.722,94 τετραγωνικά μέτρα, με την κάλυψη να φτάνει τα 7.934,74 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 16 ισόγεια και διώροφα κτίρια φιλοξενίας και δέκα ανεξάρτητα διαμερίσματα, οργανωμένα σε τρεις ενότητες. Στο κεντρικό κτίριο θα στεγάζονται οι βασικές λειτουργίες της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων της υποδοχής, των εστιατορίων, εμπορικών χώρων και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός ότι στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και χώροι διαμονής προσωπικού. Αυτή η επιλογή αντανακλά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την εξεύρεση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπου το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά και η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, θα δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις και θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 195 kW με μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, μειώνοντας την ανάγκη ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το ξενοδοχείο θα τροφοδοτείται με αφαλατωμένο νερό από τη μονάδα αφαλάτωσης του γειτονικού Scarlet Beach Resort μέσω αγωγού μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων, ενώ τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των κοινών χώρων πρασίνου, περιορίζοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες κατασκευής αναμένονται να ολοκληρωθούν σε περίπου 18 μήνες από την έναρξή τους.

Η ανάπτυξη της νέας μονάδας δεν είναι μια μεμονωμένη επενδυτική κίνηση. Αντίθετα, συμπληρώνει το μεγάλο έργο του Scarlet Beach Resort & Spa, το οποίο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πελοπόννησο. Το πολυτελές συγκρότημα κατασκευάζεται στη θέση του πρώην Ermioni Club, σε ιδιόκτητη έκταση 223 στρεμμάτων, και θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Waldorf Astoria, του κορυφαίου luxury brand της Hilton.

Το συγκεκριμένο resort προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείου 121 δωματίων και 14 πολυτελών βιλών προς πώληση ή εκμετάλλευση, με συνολική δόμηση περίπου 39.000 τετραγωνικών μέτρων. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαρίνα, κέντρο θαλασσοθεραπείας, γυμναστήριο, εμπορικοί χώροι και πλήθος υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας από διεθνείς αγορές.

Η παράλληλη ανάπτυξη ενός πολυτελούς resort υπό τη Waldorf Astoria και μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων αποτυπώνει τη στρατηγική του Royal Group να δημιουργήσει στην Ερμιονίδα ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας, που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών.

Οι επενδυτές

Πίσω από τις δύο επενδύσεις βρίσκεται το Royal Group, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με πρόεδρο τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Μέσω της International Holding Company (IHC), η οποία διαθέτει περισσότερες από 400 θυγατρικές σε πέντε ηπείρους, ο όμιλος έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία του στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σε τομείς όπως ο τουρισμός και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμμετάσχει στον όμιλο Nammos μέσω της Alpha Dhabi Holding.