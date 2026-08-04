Η-Κίνα-περνά-στην-αντεπίθεση-στην-ΑΙ:-Τα-νέα-μοντέλα-της-αλλάζουν-τους-κανόνες-του-παιχνιδιού

Η Κίνα επιταχύνει στην AI. Νέα μοντέλα ανταγωνίζονται OpenAI και Anthropic. Οι τιμές υποχωρούν σημαντικά. Η Silicon Valley πιέζεται. Η τεχνολογική κούρσα αποκτά γεωπολιτικές διαστάσεις.

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Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε νέα φάση, με την Κίνα να περνά από τον ρόλο του διεκδικητή σε εκείνον του πρωταγωνιστή. Μέσα σε μόλις οκτώ εβδομάδες, πέντε κορυφαία κινεζικά μοντέλα AI αμφισβήτησαν ευθέως την τεχνολογική υπεροχή της Silicon Valley, προσφέροντας επιδόσεις αντίστοιχες ή και ανώτερες των αμερικανικών ανταγωνιστών σε ένα κλάσμα του κόστους.

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί μια «ζώνη θανάτου» για όσους δεν μπορούν να καινοτομήσουν ή να ακολουθήσουν τον πόλεμο τιμών, ενώ μετατρέπει την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα από τα κεντρικά μέτωπα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τα νέα κινεζικά μοντέλα

Η Alibaba Group έγινε η πιο πρόσφατη εταιρεία σε μια σειρά κινεζικών παρουσιάσεων που βρέθηκαν στην κορυφή των παγκόσμιων δεικτών αξιολόγησης με το Qwen3.8-Max αυτή την εβδομάδα, το πιο προηγμένο μοντέλο της μέχρι σήμερα, το οποίο φαίνεται να ισοδυναμεί ή ακόμη και να ξεπερνά το κορυφαίο μοντέλο Fable 5 της Anthropic PBC.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, το Kimi K3 της Moonshot AI εμφάνισε επιδόσεις συγκρίσιμες με τις ακριβότερες αμερικανικές λύσεις, παρότι αναπτύχθηκε με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών κυρώσεων στους ημιαγωγούς, οι οποίες είχαν στόχο να επιβραδύνουν την τεχνολογική άνοδο της Κίνας.

Παράλληλα, η ByteDance άφησε πίσω όλους τους ανταγωνιστές στη δημιουργία βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης με το Seedance, του οποίου η έκδοση 2.5 κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η DeepSeek, η εταιρεία που αρχικά αμφισβήτησε την αμερικανική κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι με το V4 Flash, ένα μοντέλο που αποτελεί σημαντική καινοτομία ως προς την τιμολόγησή του.

Διαδοχική σειρά εξελίξεων

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα μεμονωμένο σοκ έχει πλέον εξελιχθεί σε μια διαδοχική σειρά εξελίξεων με απρόσμενο βάθος. Η Κίνα δεν προσφέρει πλέον μόνο φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, αλλά και προηγμένες δυνατότητες στη λογική σκέψη, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση σύνθετων εργασιών, δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό για την OpenAI και τις υπόλοιπες αμερικανικές εταιρείες.

«Η σημαντικότερη αλλαγή από τον Ιανουάριο του 2025 είναι ότι η πρόοδος της Κίνας δεν μοιάζει πλέον με επίτευγμα μιας μόνο εταιρείας», δήλωσε στο - ο Πόε Ζάο, αναλυτής τεχνολογίας με έδρα το Πεκίνο και ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου Hello China Tech. «Η πρώτη στιγμή της DeepSeek έμοιαζε μοναδική. Οι πρόσφατες κυκλοφορίες δείχνουν ότι η Κίνα διαθέτει πλέον ένα επαναλαμβανόμενο σύστημα παραγωγής μοντέλων που βρίσκονται πολύ κοντά στα παγκόσμια τεχνολογικά σύνορα».

Αν προστεθεί και το GLM-5.2 της Z.ai, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και τότε ήταν το κορυφαίο μοντέλο ανοικτού κώδικα στον κόσμο, αυτό το κύμα πέντε νέων μοντέλων μέσα σε οκτώ εβδομάδες δείχνει ότι οι Κινέζοι προγραμματιστές προσεγγίζουν – και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν – τους Αμερικανούς πρωτοπόρους που θεωρούνται οι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Η πρωτοπορία της Κίνας στην ΑΙ

Η βασική τους πρόταση αξίας δεν είναι απλώς το χαμηλό κόστος. Είναι η ριζική αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με δοκιμές της ανεξάρτητης εταιρείας αξιολόγησης Artificial Analysis, η εκτέλεση ενός σύνθετου πραγματικού φόρτου εργασίας κοστίζει μόλις 0,03 δολάρια με το DeepSeek V4 Flash, έναντι 3,15 δολαρίων με το Claude Fable 5.

Όταν η Κίνα ζητά λεπτά του δολαρίου εκεί όπου οι αμερικανικές εταιρείες χρεώνουν ολόκληρα δολάρια, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών για τους πελάτες της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στις υπόλοιπες αγορές του πλανήτη, αποκτά εντελώς διαφορετική διάσταση.

«Πολλές χώρες παρακολουθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και δεν επιθυμούν ακόμη να πάρουν θέση, επειδή ο ανταγωνισμός μόλις ξεκινά», δήλωσε επίσης στο - ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Digital Practice της The Asia Group.

Τόσο ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ έχουν αναγάγει την ηγεσία στην τεχνητή νοημοσύνη σε εθνική προτεραιότητα.

«Όταν ο Σι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, χάρη στο Kimi, στην Alibaba και στο μοντέλο που μόλις κυκλοφόρησε, θα αισθάνεται ότι διαθέτει, χρησιμοποιώντας τη φράση του Τραμπ, περισσότερα χαρτιά να παίξει».

Η ταχεία πρόοδος εντείνει ακόμη περισσότερο την τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οδηγώντας την Ουάσιγκτον να απειλήσει με κυρώσεις λόγω ανησυχιών για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας μετά την επιτυχία του Kimi της Moonshot.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει αφενός την απειλή που συνιστά η Κίνα και αφετέρου την ανάγκη επιβολής πρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε προϊόντα όπως το Fable της Anthropic ή η σειρά GPT της OpenAI.

Οι προκλήσεις για τις ΗΠΑ

Για να προσελκύσουν προγραμματιστές, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει πλέον είτε να ξεπεράσουν τη DeepSeek στην τιμή είτε να την υπερβούν στις επιδόσεις.

Σε ένα ευρέως διαδεδομένο διάγραμμα της Artificial Analysis έχει πλέον εμφανιστεί η λεγόμενη «ζώνη θανάτου της DeepSeek».

Αν μια εταιρεία χρεώνει περισσότερο για το ίδιο προϊόν ή προσφέρει χαμηλότερες επιδόσεις στην ίδια τιμή, ουσιαστικά δεν έχει λόγο να βρίσκεται στην αγορά.

Η υπέρβαση αυτής της «ζώνης κινδύνου» έχει καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Οι ανταγωνιστές της μεσαίας κατηγορίας βρίσκονται πλέον υπό πίεση είτε να μειώσουν δραστικά τις τιμές τους ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη νεοφυή εταιρεία της Χανγκζού είτε να επενδύσουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη πιο προηγμένων μοντέλων.

Τα μεγαλύτερα μοντέλα GLM-5.2, Kimi K3 και Qwen3.8-Max βρίσκονται ήδη πάνω από αυτή τη ζώνη, σε ανώτερη κατηγορία επιδόσεων.

«Εκεί όπου πιστεύω ότι το DeepSeek V4 Flash άλλαξε πραγματικά τα οικονομικά δεδομένα είναι στις εργασίες που βασίζονται σε αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (agentic workloads)», δήλωσε στο - ο Ντέρμοτ ΜακΓκραθ, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας ZenGen Labs με έδρα τη Σαγκάη.

Κατά την ανάλυση εκατοντάδων εταιρειών, ο ΜακΓκραθ ανέφερε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Claude Code της Anthropic για να σχεδιάζει το πλάνο ενεργειών και τη συνοπτική αναφορά. Στη συνέχεια αναθέτει την εκτέλεση στο DeepSeek, μέσα στο ίδιο περιβάλλον εργασίας, όπου εξειδικευμένοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης εκτελούν τα απαραίτητα ερωτήματα και ολοκληρώνουν την εργασία.

Η αποδοτικότητα είναι το «κλειδί»

Το κόστος των εργασιών τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, γεγονός που καθιστά την αποδοτικότητα ακόμη σημαντικότερη. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για υπηρεσίες που συμπληρώνουν – και όχι απαραίτητα αντικαθιστούν – τα πιο προηγμένα αμερικανικά προϊόντα.

«Πριν από λίγους μήνες δεν θα το έκανα αυτό. Τα κινεζικά μοντέλα δεν ήταν τόσο αξιόπιστα στη χρήση εργαλείων ή στις μακροχρόνιες ροές εργασίας αυτόνομων πρακτόρων», δήλωσε ο ΜακΓκραθ.

Η Alibaba, απαντώντας ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα, βελτίωσε τη λεγόμενη εκτέλεση μακρού ορίζοντα στο νέο Qwen. Τα προηγούμενα μοντέλα «ήταν πιο αργά, λιγότερο αξιόπιστα και μερικές φορές δεν κατανοούσαν πλήρως τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Artificial Analysis, Micah Hill-Smith, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις αναλύσεις της εταιρείας, τα κορυφαία κινεζικά μοντέλα εξακολουθούν να υπολείπονται των αμερικανικών κατά περίπου τρεις έως εννέα μήνες, ακόμη και μετά τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις.

Η Z.ai, με έδρα το Πεκίνο, έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης σε μακροχρόνιες εργασίες με την τελευταία έκδοση του μοντέλου της.

Οι κινεζικές εταιρείες πέρασαν τον τελευταίο χρόνο εξελίσσοντας τα μοντέλα τους με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, ενώ ο έντονος εσωτερικός ανταγωνισμός επιτάχυνε ακόμη περισσότερο την πρόοδο. Η DeepSeek αναμόρφωσε όχι μόνο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά και την ίδια την κινεζική αγορά.

Η Moonshot και η Alibaba επέλεξαν τη δυσκολότερη στρατηγική της ανάπτυξης εξαιρετικά μεγάλων μοντέλων, καθένα από τα οποία διαθέτει περισσότερες από 2 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, ένδειξη της υψηλής πολυπλοκότητάς τους.

Στη συνέχεια περιόρισαν την κατανάλωση ενέργειας και υπολογιστικών πόρων ενεργοποιώντας κάθε φορά μόνο τα απαραίτητα τμήματα του μοντέλου.

Αντίθετα, η OpenAI και η Anthropic θεωρούν τον αριθμό των παραμέτρων τους εμπιστευτική πληροφορία και δεν δημοσιοποιούν σχετικά στοιχεία.

Οι παράμετροι αποτελούν ουσιαστικά τις «συνάψεις» του εγκεφάλου ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντάς του να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί πληροφορίες.

Τα δύο κορυφαία αμερικανικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν δημόσιες εγγραφές (IPO), με στόχο αποτιμήσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή η εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση βασίζεται στην υπόθεση ότι θα διατηρήσουν επιχειρηματικά μοντέλα με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Ωστόσο, ο φθηνός και ανοικτού κώδικα ανταγωνισμός από την Κίνα απειλεί πλέον σοβαρά τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν αυτές τις τιμές.

«Αν δεν υπήρχαν αυτά τα κινεζικά μοντέλα ανοικτού κώδικα, η OpenAI και η Anthropic θα κέρδιζαν τεράστια ποσά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία», δήλωσε ο πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης Κάι-Φου Λι, του οποίου η εταιρεία 01.ai προσφέρει ανοικτά μοντέλα σε πελάτες παγκοσμίως. «Τώρα όμως υπάρχει μια εναλλακτική λύση και είναι φθηνότερη».

Βεβαίως, και οι ίδιες οι κινεζικές εταιρείες θυσιάζουν τις προοπτικές άμεσης κερδοφορίας, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο να αποκτήσουν περισσότερους χρήστες, προγραμματιστές και αναγνώριση ως τεχνολογικοί ηγέτες.

Πέρα από τα γλωσσικά μοντέλα, η δυναμική της Κίνας είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα της δημιουργίας βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.