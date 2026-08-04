Η ΚΑΥΑΚ αναπτύσσεται, αλλά με προκλήσεις

Η περσινή χρονιά υπήρξε διπλής ταχύτητας για την ΚΑΥΑΚ. Από τη μία, η εταιρεία σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις, επεκτάθηκε και βελτίωσε τη ρευστότητά της. Από την άλλη, η αύξηση στο κόστος, επηρεαζόμενη από τη νέα συμμετοχή της Halcyon Equity Partners, περιόρισε την κερδοφορία της.

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Η εταιρεία παραγωγής παγωτού και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, η οποία φέτος γιορτάζει 25 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, αύξησε τον κύκλο εργασιών της στα 13,27 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,979 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς ενίσχυσε τις πωλήσεις της σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά.

Το μικτό κέρδος παρουσίασε αύξηση. Ωστόσο, τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα, με αποτέλεσμα μια ελαφρά πτώση στα λειτουργικά κέρδη. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 527 χιλ. ευρώ από 571 χιλ. ευρώ. Παρά την πτώση, η εταιρεία διατήρησε κερδοφορία, αν και με χαμηλότερο περιθώριο σε σχέση με το 2024. Παρ’ όλα αυτά, κατά την ίδια περίοδο, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε πάνω από 1,86 εκατ. ευρώ από μόλις 100 χιλ. ευρώ.

Αυτή η ανάπτυξη χρηματοδοτήθηκε κυρίως μέσω δανεισμού. Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια υπερδιπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ τα μακροπρόθεσμα δάνεια επίσης υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής εξέφρασε επιφυλάξεις, καθώς η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για απαιτήσεις που είναι σε καθυστέρηση, ύψους 526 χιλ. ευρώ, δεν έχει αναγνωρίσει απομείωση συμμετοχής 276 χιλ. ευρώ σε ζημιογόνα θυγατρική και δεν έχει προβλέψει τις πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις από ανέλεγκτες χρήσεις. Αν οι σχετικές απομειώσεις είχαν αναγνωριστεί, η καθαρή θέση θα ήταν χαμηλότερη.

Η επόμενη ημέρα της ΚΑΥΑΚ διαμορφώνεται με νέα μετοχική σύνθεση, μετά την είσοδο της Halcyon Equity Partners στο μετοχικό της κεφάλαιο πριν από λίγες εβδομάδες. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και στοχευμένες εξαγορές.

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