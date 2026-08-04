Η-ey-Ελλάδος-διακρίθηκε-με-το-Σήμα-Διαφορετικότητας-για-τη-δέσμευσή-της-στη-συμπερίληψη

Στην EY Ελλάδος απονεμήθηκε το Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην EY Ελλάδος απονεμήθηκε το Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πρόκειται για μία διάκριση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της EY Ελλάδος στην ισότητα και τη διαφορετικότητα, καθώς και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η έννοια της συμπερίληψης μεταφράζεται σε πράξη, μέσα από καθημερινές πρακτικές που στηρίζουν την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό προς όλους στον χώρο εργασίας.

Το Σήμα Διαφορετικότητας απονεμήθηκε φέτος, για πρώτη φορά, σε συνολικά 41 μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στους χώρους εργασίας.

Η νέα αναγνώριση έρχεται σε σειρά σημαντικών διακρίσεων και πρωτοβουλιών, όπως η ένταξη στη λίστα Best Workplaces for Women και η διαχρονικά ενεργή συμμετοχή της EY Ελλάδος στη Χάρτα Διαφορετικότητας, που αντανακλούν τη διαρκή προσπάθεια του οργανισμού να καλλιεργεί μία κουλτούρα σεβασμού, δικαιοσύνης και ισότητας στους χώρους εργασίας, όπου οι διαφορές αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.

Παράλληλα, μέσα από Employee Resource Groups και πρωτοβουλίες, όπως οι Neurodiversity Champions και Female Leadership Champions, η EY Ελλάδος δίνει φωνή και ευκαιρίες σε περισσότερα ταλέντα να αναπτυχθούν, να συνδεθούν και να δημιουργήσουν ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο με αυτοπεποίθηση. Η δέσμευση αυτή διατρέχει ολόκληρο το employee journey – από την προσέλκυση και την ένταξη νέων ανθρώπων, μέχρι την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους στον οργανισμό – μέσα από πρακτικές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε εργαζόμενης και κάθε εργαζόμενου.

Άλλωστε, στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της EY, βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι διαφορετικές εμπειρίες, οπτικές και δεξιότητες ενισχύουν την καινοτομία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους ανθρώπους, τους πελάτες και την κοινωνία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Επιβεβαιώνοντας αυτή τη δέσμευση, το Global Executive της EY έχει υπογράψει τη σχετική δήλωση EY GE για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Με αφορμή την απονομή του Σήματος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της δέσμευσής μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του και να εξελίσσεται με αυτοπεποίθηση. Αυτή η αναγνώριση μάς γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μάς δίνει την έμπνευση να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Για εμάς στην EY, η συμπερίληψη δεν είναι προορισμός, αλλά ένα ταξίδι που εξελίσσεται κάθε μέρα».